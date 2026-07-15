El número de ciberataques contra la plataforma Rutube casi se triplicó

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El número de ciberataques contra la plataforma Rutube casi se triplicó

La plataforma Rutube, uno de los mayores servicios de alojamiento de vídeo de Rusia, se enfrentó a una presión sin precedentes de ciberataques al cierre del primer semestre de 2026. Según los datos, el servicio logró neutralizar más de 230 ataques DDoS durante este periodo. Esta cifra es un 191 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por la empresa «GPM Sifrovie Innovatsii», la intensidad de los ciberataques se intensificó especialmente durante el segundo trimestre. Solo entre abril y junio, se repelieron 125 ataques DDoS importantes. Las cifras muestran que el número de ataques en solo seis meses de este año ya ha superado el total registrado durante todo 2025.

Amenazas a la infraestructura de red y riesgos de phishing

No solo los ataques DDoS, sino también otros tipos de ciberdelincuencia se han vuelto significativamente más activos. Entre enero y junio, se registró un total de 434 millones de ataques de red contra la infraestructura de Rutube. Estas cifras demuestran la gran carga bajo la que opera el sistema de seguridad digital de la plataforma.

Asimismo, los expertos en seguridad evitaron más de 1,7 millones de ataques de phishing. Lo más preocupante es que más de 20 000 de estos ataques contenían software malicioso (virus) diseñado para dañar los dispositivos de los usuarios y robar datos personales.

La IA hace que los ciberataques sean más complejos

Aleksey Jukov, director de seguridad de la información de los activos digitales de «Gazprom-Media Holding», destaca que hoy en día el sector de los medios sigue rodeado de graves ciberamenazas. Los atacantes utilizan ampliamente las tecnologías modernas, en particular las capacidades de la IA, para lograr sus objetivos.

Los ataques realizados con la ayuda de la IA son mucho más rápidos y complejos que los métodos tradicionales, y su detección y neutralización requieren una gran experiencia por parte de los especialistas. Por ello, la empresa actualiza periódicamente sus métodos de protección para garantizar el funcionamiento estable de la plataforma y el acceso ininterrumpido de los usuarios al contenido.

Esta información también es relevante para los usuarios en Uzbekistán, ya que los ciberataques y los riesgos de phishing contra plataformas globales también están aumentando en nuestra región. Los expertos recomiendan ser cautelosos con la seguridad de los datos personales al utilizar cualquier plataforma internacional.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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