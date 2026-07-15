OpenAI desarrolla su primer dispositivo: ChatGPT ahora tendrá una forma física

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OpenAI desarrolla su primer dispositivo: ChatGPT ahora tendrá una forma física

OpenAI, la empresa que revolucionó el mundo de la inteligencia artificial, va más allá del software para entrar en el mercado de dispositivos técnicos personales. Según Bloomberg, la empresa está trabajando en un altavoz inteligente basado en ChatGPT, sin pantalla, pero con capacidad de movimiento. Este dispositivo no es un simple gadget, sino que se interpreta como un «compañero humanoide» que vive en el hogar del usuario. Sobre esto, Techcrunch.com informa.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y su objetivo principal es dar una forma física a la inteligencia artificial. Según la información, este dispositivo tendrá acceso a la vida digital de su propietario, incluidos correos electrónicos y otros datos personales. Esto permitirá a la tecnología ChatGPT estudiar los hábitos del usuario y brindar un servicio más personalizado con el paso del tiempo.

Exingenieros de Apple y enfoque tecnológico

El aspecto más interesante del dispositivo es que estará equipado con elementos mecánicos capaces de moverse de forma autónoma. Esto podría estar relacionado con el hecho de que exingenieros de Apple, que participaron en la creación de productos legendarios como el iPhone o el Mac, están ayudando a OpenAI. La empresa planea presentar este dispositivo no solo como un asistente de voz, sino como un compañero capaz de establecer un vínculo emocional con el usuario.

Anteriormente, circulaban rumores de que OpenAI lanzaría su propio smartphone para competir directamente con Apple. Sin embargo, la nueva información muestra que la empresa ha elegido una dirección diferente por ahora: un nuevo tipo de dispositivo doméstico que aún no existe en el mercado. Según los representantes de OpenAI, este producto será radicalmente diferente a cualquier tecnología que Apple ofrezca actualmente.

Problemas legales y entorno competitivo

Mientras continúa el trabajo en el nuevo dispositivo, las relaciones entre OpenAI y Apple se han tensado. La semana pasada, Apple demandó a OpenAI, acusándola de robo de secretos comerciales. La demanda afirma que esto es solo la «punta del iceberg» y que muchas violaciones serán reveladas durante el proceso judicial. OpenAI rechaza estas acusaciones y subraya que el nuevo producto no infringe ningún derecho de propiedad intelectual.

El mercado de hardware basado en inteligencia artificial está actualmente en el centro de atención de los inversores. Por ejemplo, Figure AI, fundada por Brett Adcock, recaudó recientemente 700 millones de dólares para crear una interfaz universal entre humanos y máquinas. En un entorno tan competitivo, OpenAI busca liderar utilizando su marca ChatGPT y sus amplias capacidades.

Por ahora, no se han anunciado el nombre exacto, el precio ni la fecha de lanzamiento del dispositivo. Sin embargo, los expertos creen que si OpenAI logra ejecutar este proyecto con éxito, podría marcar el inicio de una nueva era en el campo de los altavoces inteligentes y la robótica doméstica.

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Abror Shuhratov
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