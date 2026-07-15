GPD WIN Max 3: un portátil inusual con procesador Ryzen AI Max y batería extraíble

GPD, empresa conocida en el mercado de ordenadores portátiles por sus dispositivos compactos e inusuales, ha presentado su portátil híbrido de nueva generación: el modelo WIN Max 3. Este dispositivo está diseñado para funcionar tanto como una potente estación de trabajo como una consola de juegos portátil, cambiando las perspectivas tradicionales de la industria con sus soluciones de diseño. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la característica más distintiva del dispositivo es que no tiene batería interna. El fabricante ha diseñado la batería como un módulo extraíble. Esto permite al usuario gestionar el peso del dispositivo y adaptarse según el escenario de uso. El portátil en sí pesa 815 gramos, y con la batería, su peso alcanza los 1220 gramos.

Dos métodos de conexión de la batería

Los ingenieros de GPD ofrecen dos métodos prácticos para conectar la batería. El primero es colocar la batería directamente en un compartimento especial en la parte frontal del chasis. Este método es cómodo cuando se usa el portátil sobre un escritorio. El segundo método es la conexión mediante un cable magnético. Esto permite dejar la batería a un lado, evitando la fatiga de las manos, especialmente al jugar en modo portátil.

Las capacidades técnicas del dispositivo también son sorprendentes. El GPD WIN Max 3 está equipado con el último y potente APU de la serie Ryzen AI Max. Para refrigerar tal potencia, el fabricante ha introducido un módulo adicional: un sistema de refrigeración externo compuesto por dos ventiladores, con un peso de 170 gramos.

En cuanto a la pantalla, no se han hecho concesiones. El portátil cuenta con una pantalla OLED de 9,06 pulgadas, con una resolución de 2400 x 1504 píxeles y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Estas altas especificaciones garantizan una fluidez de imagen excepcional tanto en trabajos gráficos profesionales como en juegos dinámicos.

Memoria y opciones de conectividad

La configuración de la memoria puede variar según las necesidades del usuario:

Memoria RAM: de 32 GB a 128 GB;

Almacenamiento principal (SSD): desde 512 GB;

Ranuras SSD adicionales: una ranura estándar y una ranura Mini-SSD;

Puertos: puerto USB4 para transferencia de datos de alta velocidad.

Este tipo de dispositivos suelen llegar al mercado mediante pedidos especiales o tiendas especializadas. Con sus dimensiones compactas (207 x 147 x 34 mm), se espera que el GPD WIN Max 3 sea la solución ideal para profesionales que viajan constantemente y necesitan un alto rendimiento. Aunque la empresa aún no ha anunciado los precios oficiales, sin duda pertenece al segmento premium.