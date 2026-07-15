Conflicto entre OpenAI y Apple: el gigante de la IA rechaza las acusaciones

OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, ha respondido oficialmente a las acusaciones de robo de secretos comerciales presentadas por Apple. La dirección de la empresa considera infundadas estas acusaciones, subrayando que la movilidad de los empleados es un proceso natural en un entorno competitivo. Este conflicto demuestra la creciente tensión entre dos grandes actores del sector tecnológico. Según Techcrunch.com, informa al respecto.

En una declaración difundida por el periodista Ed Ludlow de Bloomberg, los representantes de OpenAI señalan: «Aunque tomamos estas acusaciones en serio, no tenemos conocimiento de ninguna prueba que respalde las afirmaciones de esta demanda. Creemos en la competencia leal y apoyamos el derecho de las personas a elegir dónde trabajar». La empresa añadió que su enfoque está en crear tecnologías innovadoras para todo el mundo, no en los secretos de otros.

Tang Tan y los secretos de Apple

Cabe recordar que el viernes pasado, Apple presentó una demanda de 41 páginas ante el tribunal del distrito norte de California. En ella, se acusa a la dirección de OpenAI, en particular al director de hardware Tang Tan y a un grupo de ex empleados de Apple, de robar información confidencial. Antes de unirse a OpenAI, Tang Tan trabajó en Apple durante 24 años, ocupando el cargo de vicepresidente de diseño de iPhone y Apple Watch.

Basándose en sus investigaciones internas, Apple alega que OpenAI y sus socios utilizaron su propiedad intelectual para crear nuevos tipos de dispositivos. Según la demanda, estas acciones fueron sistemáticas y tenían como objetivo dañar la posición dominante del fabricante del iPhone en el mercado. Esto podría convertirse en uno de los obstáculos legales más graves en la historia de OpenAI.

Nuevos dispositivos y competencia

Según los expertos, la raíz de este conflicto reside en los planes de hardware de OpenAI. La reciente asociación con LoveFrom, la startup fundada por el legendario diseñador Jony Ive, y el refuerzo de su equipo han aumentado las preocupaciones de Apple. Existen informes de que OpenAI trabaja actualmente en un dispositivo móvil o un altavoz inteligente sin pantalla controlado por voz.

Aún no se sabe cuándo comenzará el proceso judicial ni qué estrategia de defensa utilizará OpenAI. Sin embargo, la lucha por el talento y las disputas de patentes son constantes en el mundo tecnológico. Para los usuarios y entusiastas de la tecnología, este conflicto es una señal importante sobre qué tan competitivos serán los futuros gadgets del creador de ChatGPT frente a los productos de Apple.