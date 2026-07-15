Roskosmos y la NASA extienden las operaciones de la Estación Espacial Internacional hasta 2030

·0·Tecnología
Roskosmos y la NASA extienden las operaciones de la Estación Espacial Internacional hasta 2030

La corporación estatal rusa Roskosmos y la agencia aeroespacial estadounidense NASA han llegado a un acuerdo oficial para continuar las operaciones de la Estación Espacial Internacional (ISS) hasta finales de 2030. Esta decisión es de gran importancia para la comunidad científica mundial, garantizando que el laboratorio más grande de la humanidad en el espacio siga funcionando durante varios años más. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este acuerdo fue anunciado por el subdirector general de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, durante una conferencia de prensa tras el acoplamiento exitoso de la nave espacial tripulada Soyuz MS-29 con la ISS. Anteriormente, las partes habían establecido la vida útil de la estación al menos hasta 2028, pero tras nuevas negociaciones, este plazo se extendió por dos años más.

Nuevas estaciones orbitales y perspectivas de cooperación

No es un secreto que la ISS se encuentra actualmente en la etapa final de su vida útil. Por ello, tanto Rusia como Estados Unidos están desarrollando activamente planes para construir sus propias estaciones orbitales independientes en el futuro. No obstante, se consideró necesario mantener el proyecto actual para asegurar la continuidad de los experimentos científicos.

Durante las negociaciones, las partes discutieron no solo el futuro de la ISS, sino también cuestiones de cooperación después de que esta cese sus actividades. En particular, Roskosmos y la NASA acordaron seguir intercambiando información sobre los aspectos técnicos de las nuevas estaciones nacionales que se están diseñando.

Según Dmitriy Bakanov, dicha coordinación técnica servirá para ayudarse mutuamente en caso de emergencias en el espacio y mantener estándares de seguridad comunes en el futuro. Esto demuestra que, en la exploración espacial, la cooperación mutua juega un papel tan importante como la competencia.

La Estación Espacial Internacional ha estado operando en órbita desde 1998 y es una estructura única que representa los logros tecnológicos de muchos países. Según Ixbt.com, este acuerdo demuestra que, a pesar de las complejidades políticas en el sector espacial, la cooperación científica sigue siendo una prioridad.

NASARoskosmosISSEspacioTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI desarrolla su primer dispositivo: ChatGPT ahora tendrá una forma físicaOpenAI desarrolla su primer dispositivo: ChatGPT ahora tendrá una forma físicaHoy, 03:29Conflicto entre OpenAI y Apple: el gigante de la IA rechaza las acusacionesConflicto entre OpenAI y Apple: el gigante de la IA rechaza las acusacionesHoy, 03:28El número de ciberataques contra la plataforma Rutube casi se triplicóEl número de ciberataques contra la plataforma Rutube casi se triplicóHoy, 03:26El nuevo modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI está eliminando archivos de los usuariosEl nuevo modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI está eliminando archivos de los usuariosHoy, 02:59Una nueva era para el proyecto SpaceX Starship: se abre el camino para los primeros vuelos orbitales completosUna nueva era para el proyecto SpaceX Starship: se abre el camino para los primeros vuelos orbitales completosHoy, 02:54Publicidad eliminada en la búsqueda de Windows 11: Microsoft lanza una nueva actualizaciónPublicidad eliminada en la búsqueda de Windows 11: Microsoft lanza una nueva actualizaciónHoy, 02:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre