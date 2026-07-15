La corporación estatal rusa Roskosmos y la agencia aeroespacial estadounidense NASA han llegado a un acuerdo oficial para continuar las operaciones de la Estación Espacial Internacional (ISS) hasta finales de 2030. Esta decisión es de gran importancia para la comunidad científica mundial, garantizando que el laboratorio más grande de la humanidad en el espacio siga funcionando durante varios años más. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este acuerdo fue anunciado por el subdirector general de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, durante una conferencia de prensa tras el acoplamiento exitoso de la nave espacial tripulada Soyuz MS-29 con la ISS. Anteriormente, las partes habían establecido la vida útil de la estación al menos hasta 2028, pero tras nuevas negociaciones, este plazo se extendió por dos años más.

Nuevas estaciones orbitales y perspectivas de cooperación

No es un secreto que la ISS se encuentra actualmente en la etapa final de su vida útil. Por ello, tanto Rusia como Estados Unidos están desarrollando activamente planes para construir sus propias estaciones orbitales independientes en el futuro. No obstante, se consideró necesario mantener el proyecto actual para asegurar la continuidad de los experimentos científicos.

Durante las negociaciones, las partes discutieron no solo el futuro de la ISS, sino también cuestiones de cooperación después de que esta cese sus actividades. En particular, Roskosmos y la NASA acordaron seguir intercambiando información sobre los aspectos técnicos de las nuevas estaciones nacionales que se están diseñando.

Según Dmitriy Bakanov, dicha coordinación técnica servirá para ayudarse mutuamente en caso de emergencias en el espacio y mantener estándares de seguridad comunes en el futuro. Esto demuestra que, en la exploración espacial, la cooperación mutua juega un papel tan importante como la competencia.

La Estación Espacial Internacional ha estado operando en órbita desde 1998 y es una estructura única que representa los logros tecnológicos de muchos países. Según Ixbt.com, este acuerdo demuestra que, a pesar de las complejidades políticas en el sector espacial, la cooperación científica sigue siendo una prioridad.