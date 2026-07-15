Intriga inesperada en torno a Harry Kane: 5 grandes clubes europeos lo pretenden

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Intriga inesperada en torno a Harry Kane: 5 grandes clubes europeos lo pretenden

El futuro de Harry Kane, goleador del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se ha convertido de nuevo en un tema central en el mundo del fútbol. TEAMtalk según la información proporcionada por, los clubes más poderosos de Europa siguen de cerca la situación del delantero de 32 años.

Zamin.uz presenta los detalles de esta intriga de mercado y la reacción de los muniqueses.

Los grandes en fila: ¿quiénes pretenden a Kane?

Aunque Harry Kane está rindiendo a un gran nivel en el Bayern, su atractivo en el mercado de fichajes no ha disminuido en absoluto. Actualmente, los siguientes clubes siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos:

  • Los grandes de Inglaterra: «Manchester United», Chelsea y «Manchester City» estudian las posibilidades de devolver al delantero a la Premier League.

  • Los gigantes de España: El Real Madrid y el FC Barcelona tampoco son indiferentes a la situación del ariete.

  • El factor Tottenham: El club londinense tiene derecho a recibir información constante sobre el estado de su ex capitán, debido a cláusulas específicas incluidas en su traspaso al Bayern.

¿Está preocupado el Bayern? No, el club prepara un nuevo plan

A pesar de la actividad de los grandes clubes, la directiva del Bayern mantiene la calma. No temen una posible salida de Kane.

Confianza total: La directiva del Bayern confía plenamente en que el delantero inglés firmará pronto un nuevo contrato. Las negociaciones entre las partes llevan meses y se espera que el nuevo acuerdo se formalice a finales de este año o en enero del próximo.

Duración del contrato y planes de Kane

El contrato actual de Kane, de 32 años, está previsto hasta el verano de 2027. Los planes futuros del jugador ya están bastante claros:

Pregunta / Dirección

Actitud y situación de Kane

Duración del contrato actual

Hasta el verano de 2027

Perspectivas de nuevo contrato

Se espera la firma a finales de 2026 o en enero

Opciones en la Saudi Pro League

Hay interés, pero Kane no quiere ir a Oriente Medio por ahora

MLS (Campeonato de EE. UU.)

El destino más lógico si deja Europa. Sin embargo, no sucederá en los próximos años

Harry Kane centra actualmente su atención en la lucha por los títulos en Múnich y en alcanzar nuevas glorias con el Bayern. Aun así, los acontecimientos en torno a él en el mercado de fichajes están tomando un giro muy interesante.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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