La corporación estatal rusa Roskosmos ha revelado el esquema de vuelo y el plan detallado de la nave tripulada Soyuz MS-29, que se dirigirá desde el cosmódromo de Baikonur hacia la Estación Espacial Internacional (ISS). Esta misión sirve como un paso importante para la investigación espacial y la continuación de los trabajos científicos en la estación. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo está programado para realizarse con la ayuda de un cohete portador Soyuz-2.1a desde la plataforma n.º 31 ("Vostok") del cosmódromo de Baikonur. Según los expertos, el proceso de vuelo consta de varias etapas cruciales, y cada segundo estará bajo estricto control. En particular, la separación de la primera etapa del cohete está planificada para 1 minuto y 58 segundos después del despegue.

En las siguientes etapas, la cofia protectora de la nave será desechada a los 2 minutos y 34 segundos. La separación de la segunda etapa ocurrirá a los 4 minutos y 48 segundos, y al finalizar el octavo minuto de vuelo, la nave se separará completamente del cohete portador. Después de esto, la nave desplegará sus paneles solares y antenas para comenzar su vuelo autónomo.

Duración del vuelo y composición de la tripulación

Se espera que el acoplamiento de la nave Soyuz MS-29 con la ISS se realice en un tiempo récord. El vuelo, que se llevará a cabo bajo un esquema de dos órbitas alrededor de la Tierra, durará un total de 3 horas y 8 minutos. Está previsto que la nave se acople al módulo "Prichal" del segmento ruso de la estación.

La tripulación está compuesta por los cosmonautas rusos Pyotr Dubrov y Anna Kikina, además del astronauta estadounidense Anil Menon. Este equipo internacional llevará a cabo una misión de larga duración en la estación espacial. Se informa que sus actividades en el espacio están planificadas para durar 261 días, tiempo durante el cual se realizarán una serie de experimentos científicos.

Actualmente, la comisión estatal ha autorizado el repostaje de combustible del cohete Soyuz-2.1a. Esta es la etapa final de la preparación para el vuelo. Estos lanzamientos, realizados desde la región de Baikonur, cercana a Asia Central, en particular a Uzbekistán, siempre despiertan un gran interés entre los entusiastas de la astronáutica de la región.

Esta misión es importante no solo por su perfección técnica, sino también por la continuidad de la cooperación internacional. El próximo relevo en la estación espacial servirá para garantizar la continuidad de las investigaciones.