La era post-ISS: Roskosmos y NASA llegan a un acuerdo sobre nuevas estaciones

Aunque la Estación Espacial Internacional (ISS) está llegando al final de su vida útil, Rusia y EE. UU. no tienen intención de detener su cooperación en la exploración espacial. Roskosmos y la NASA han llegado a un acuerdo para intercambiar soluciones técnicas y coordinar esfuerzos en el proceso de creación de sus propias estaciones orbitales nacionales. Este paso es vital para garantizar la seguridad espacial global y la continuidad tecnológica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el director general adjunto de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, las partes tienen la intención de mantener los vínculos incluso después de que finalice la explotación de la ISS. El objetivo principal es garantizar la compatibilidad de las nuevas estaciones que construirán ambos países y unificar los estándares técnicos. Esto permitirá, en el futuro, ayudarse mutuamente en situaciones de emergencia o realizar proyectos científicos conjuntos.

Estándares técnicos comunes y planes futuros

Los representantes de la NASA también destacaron la importancia de esta cooperación, señalando que se trata principalmente de estándares técnicos comunes que se aplicarán en las futuras estaciones rusas y estadounidenses. Este enfoque sirve para mantener la integración internacional en la industria espacial. Según información de ixbt.com, las partes han acordado tres áreas principales de consenso.

Estas declaraciones se produjeron tras el exitoso vuelo de la nave tripulada "Soyuz MS-29" desde el cosmódromo de Baikonur. El cohete portador "Soyuz-2.1a" despegó el 14 de julio a las 19:48, hora de Tashkent, y se acopló a la ISS en poco tiempo. Este vuelo se considera una prueba real de la cooperación actual.

Como parte de la nueva misión, los cosmonautas de Roskosmos Petr Dubrov y Anna Kikina, junto con el astronauta de la NASA Anil Menon, llegaron a la estación. Está previsto que su misión en el espacio dure 261 días. Durante este tiempo, los miembros de la tripulación no solo garantizarán la seguridad de la estación, sino que también llevarán a cabo programas científicos a gran escala.

Investigación científica y caminatas espaciales

El alcance de las tareas que enfrenta la tripulación es muy amplio:

Realizar 38 experimentos complejos dentro del programa científico ruso;

Realizar dos caminatas espaciales para mantenimiento técnico;

Probar tecnologías necesarias para las estaciones orbitales de nueva generación.

Aunque el proyecto de la ISS está concluyendo, este tipo de diálogo científico-técnico entre Rusia y EE. UU. demuestra que existe una cooperación profesional que supera las confrontaciones políticas en la conquista del espacio. Aunque las futuras estaciones nacionales sean independientes, su funcionamiento basado en estándares comunes mantiene las puertas del espacio abiertas para toda la humanidad.