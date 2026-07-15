Kylian Mbappé admite: ¿Dónde falló Francia?

En la semifinal de la Copa del Mundo 2026, Francia contra España perdió 0-2 y se quedó sin el sueño de la final. Después del encuentro, Kylian Mbappé no ocultó los problemas de su equipo: en su opinión, Francia no pudo mostrar el juego planeado ni táctica ni técnicamente.

“No hicimos el trabajo necesario”

En una entrevista con el canal M6, Mbappé admitió abiertamente que Francia no jugó al nivel de una semifinal.

“Si no haces el trabajo que debes hacer en una semifinal de Copa del Mundo, la victoria no llega”, dijo.

Según sus palabras, Francia no pudo ejecutar en el campo el plan preparado contra España. El equipo buscaba presionar alto para incomodar al rival y evitar que España jugara su fútbol habitual, lento y controlado. Pero ese plan no funcionó.

España no salió de su estilo

Mbappé también reconoció la fuerza principal de España: “La Roja” es un equipo que sabe controlar el balón, marcar el ritmo y hacer correr al rival.

Francia perdió precisamente en ese aspecto. Se le permitió a España controlar el tempo del partido.

Plan de Francia Situación en el campo presionar alto falta de entendimiento en la presión forzar a España a jugar rápido España impuso su propio ritmo limitar a Rodri y Fabián tuvieron demasiado tiempo y espacio recuperar el balón y salir rápido pases y controles de baja calidad

Esto no solo se vio en los números, sino también en la intensidad del juego: Francia llegó tarde en muchas ocasiones, mientras que España no tuvo prisa.

Rodri y Fabián Ruiz tuvieron libertad

La crítica táctica más importante de Mbappé se centró en la zona central. Dijo que, debido a que la presión de Francia no funcionó correctamente, los centrocampistas españoles — Rodri y Fabián Ruiz — tuvieron mucho tiempo y espacio.

Esto es muy peligroso contra España. Porque si a este equipo se le da libertad en el centro, hace correr al rival tras el balón, cambia la dirección del ataque rápidamente y encuentra el pase decisivo en el momento justo.

Francia no pudo detener a España en ese punto.

El problema del “tres contra dos”

Mbappé dijo que desde el inicio, debido a la estructura de ataque de Francia, se crearon constantemente situaciones de “tres contra dos” a favor de España en el mediocampo.

Esto fue un gran problema táctico para Francia. Cuando España tuvo superioridad numérica en el medio, la presión francesa se desmoronó.

En el fútbol, estos pequeños detalles a veces explican más cosas que el marcador. Si el rival siempre tiene un jugador más en el centro, es muy difícil darle la vuelta al partido.

Los errores técnicos hundieron a Francia

Incluso cuando Francia recuperaba el balón, no mostró la calidad necesaria. Mbappé destacó que los primeros pases, los controles y las decisiones rápidas no estuvieron a la altura de una semifinal.

Ese es el aspecto más doloroso de la derrota: Francia tiene velocidad, talento individual y estrellas. Pero contra España, estos recursos no funcionaron.

En opinión de Mbappé, todos los problemas se acumularon y llevaron a la derrota por 0-2.

¿Qué hizo bien España?

España no perdió su identidad en este partido. Controló el balón, superó la presión de Francia y no dio muchas oportunidades al rival para cambiar el rumbo del juego.

La principal ventaja de España fue:

• calma en el centro;

• precisión en los pases;

• sangre fría para salir de la presión francesa;

• control del juego a través de Rodri y Fabián;

• aprovechamiento de los errores técnicos de Francia.

España mostró un fútbol silencioso pero muy efectivo.

Dolor personal para Mbappé

Mbappé llegaba a la Copa del Mundo 2026 como la gran estrella de Francia. Pero en la semifinal, tampoco pudo salvar al equipo.

Esta derrota no es solo un tropiezo más. Fue el momento en que se escapó otra oportunidad de llegar a una final.

Por eso, en su entrevista se notó más análisis que excusas. No habló de arbitraje ni de suerte, sino de la calidad de juego de Francia.

Ahora, el partido por el bronce para Francia

Francia no pudo llegar a la final, pero el torneo aún no ha terminado. El equipo de Didier Deschamps jugará ahora por el tercer puesto.

Sin embargo, la tarea más importante antes del partido por el bronce es recuperarse mentalmente de la derrota ante España. Porque el 0-2 en semifinales no fue solo un marcador, sino un partido donde quedaron expuestos los problemas tácticos y técnicos de Francia.

Conclusión principal

Mbappé explicó esta derrota abiertamente: Francia no pudo cumplir su plan contra España, la presión no funcionó, los errores técnicos aumentaron y se le dio al rival la oportunidad de controlar el ritmo.

España pasó a la final. Francia debe recomponerse.

¿Cuál crees que fue la causa principal de la derrota de Francia: el plan de Deschamps, los errores técnicos de los jugadores o la superioridad de España en el centro?