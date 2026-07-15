Rusia presenta su nuevo proyecto de estación orbital: en qué se diferencia de la ISS

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Rusia presenta su nuevo proyecto de estación orbital: en qué se diferencia de la ISS

Rusia entra en una nueva era en el campo de la exploración espacial. El país tiene como objetivo transformar radicalmente sus actividades en el espacio mediante la creación de su propia Estación Orbital Rusa (ROS). Se espera que este proyecto no sea solo una continuación de la Estación Espacial Internacional (ISS), sino un paso tecnológicamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

El director general de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, destacó que la nueva estación abrirá una página totalmente nueva en el programa espacial. Según él, la ROS tendrá un diseño moderno y estará equipada con sistemas altamente automatizados. Esto reducirá la dependencia del factor humano y ampliará las posibilidades de control remoto de procesos científicos complejos.

Nuevas oportunidades para la investigación científica

La principal ventaja de la nueva estación orbital es que permitirá realizar experimentos científicos únicos que son imposibles de llevar a cabo en las condiciones actuales de la ISS. Según la publicación Ixbt.com, la plataforma ROS servirá como base para las próximas etapas del programa espacial ruso y ampliará el alcance de la investigación fundamental.

Bakanov también admitió que el proceso de lanzamiento de misiones tripuladas siempre conlleva una gran emoción. En su opinión, la misión solo se considera completada con éxito una vez que la nave se ha acoplado a la estación orbital y la tripulación ha subido a bordo. En este proceso, la seguridad y la precisión siguen siendo las prioridades principales.

En el marco de los recientes vuelos exitosos, el cohete portador "Soyuz-2.1a" puso en órbita la nave "Soyuz MS-29". La 75ª expedición de larga duración de la ISS incluye a los cosmonautas de Roskosmos Petr Dubrov y Anna Kikina, así como al astronauta de la NASA Anil Menon. Esta misión está programada para durar 261 días.

Cooperación internacional y planes futuros

Aunque la vida útil de la Estación Espacial Internacional se acerca a su fin, Rusia y la NASA no tienen intención de detener su cooperación en el ámbito espacial. Ambas partes han acordado continuar el programa de vuelos cruzados hasta que las actividades de la ISS cesen por completo. Esto confirma una vez más la importancia de la solidaridad internacional en la exploración del espacio.

Esta noticia también es importante para los especialistas y entusiastas del espacio en Uzbekistán, ya que el interés por las tecnologías espaciales está creciendo en nuestra región. La nueva estación rusa podría abrir nuevos horizontes para proyectos científicos regionales en el futuro. Por ahora, el enfoque principal está en finalizar el diseño técnico de la estación y ponerla en órbita.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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