Congestión espacial: Roskosmos y NASA previenen colisiones de satélites

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Congestión espacial: Roskosmos y NASA previenen colisiones de satélites

El rápido aumento en el número de satélites que operan en la órbita terrestre ha puesto el tema de la seguridad espacial en la agenda. La corporación estatal rusa Roskosmos y la agencia estadounidense NASA han acordado iniciar trabajos de coordinación para reducir el riesgo de colisión entre sus aparatos espaciales. Se espera que esta cooperación sea un paso importante en el control de la compleja situación en órbita. Así lo informa Ixbt.com informa .

El director general de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, señaló que, si bien la constelación orbital rusa consta actualmente de cientos de satélites, en los socios extranjeros esta cifra ya alcanza miles de unidades. En tales condiciones, la falta de intercambio de datos y de coordinación de maniobras podría provocar catástrofes inesperadas. Según Ixbt.com, los representantes de la NASA presentaron una propuesta lógica para fortalecer la cooperación en este asunto.

Seguridad orbital y cooperación estratégica

La creciente densidad de naves espaciales crea dificultades no solo para lanzar nuevos dispositivos, sino también para gestionar los existentes. Ante un riesgo de colisión, ambas partes deben tomar decisiones rápidas y modificar sus trayectorias. Según Bakanov, una cooperación muy estrecha entre Roskosmos y la NASA servirá para minimizar estos riesgos.

La declaración sobre este acuerdo estratégico se anunció tras el vuelo exitoso de la nave tripulada "Soyuz MS-29" a la Estación Espacial Internacional (ISS). Lanzado el 14 de julio desde el cosmódromo de Baikonur, el cohete portador "Soyuz-2.1a" entregó la nave a la estación en poco más de tres horas. Este es un proceso que requiere una precisión técnica extrema, donde la prevención de colisiones con otros objetos en órbita es una prioridad.

Nueva expedición y planes científicos

La nueva tripulación que llegó a la Estación Espacial Internacional incluye a los cosmonautas de Roskosmos Petr Dubrov y Anna Kikina, así como al astronauta de la NASA Anil Menon. Está previsto que su misión en el espacio dure 261 días. Durante este tiempo, los especialistas realizarán decenas de experimentos científicos y llevarán a cabo tareas de mantenimiento técnico de la estación.

Esta noticia es también de gran interés para especialistas y astrónomos aficionados. Cualquier colisión importante en la órbita terrestre podría desencadenar una reacción en cadena conocida como el "síndrome de Kessler", privando a la humanidad del acceso al espacio durante mucho tiempo. Por ello, dicha cooperación entre las grandes potencias es una garantía de seguridad global.

Actualmente, hay miles de aparatos en órbita que pertenecen no solo a Estados, sino también a empresas privadas como SpaceX. El nuevo acuerdo entre Roskosmos y la NASA podría servir de base para establecer relaciones similares con el sector privado en el futuro. En la exploración espacial, las medidas de seguridad deben ir de la mano con el progreso tecnológico.

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Abror Shuhratov
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