El gigante tecnológico chino Huawei ha anunciado oficialmente la nueva generación de superordenadores Atlas 950 SuperPoD, diseñados para el entrenamiento y uso de sistemas de inteligencia artificial (AI). Este sistema es una de las plataformas de computación más grandes y potentes del sector, destinada a acelerar radicalmente el proceso de creación de grandes modelos de lenguaje (LLM). Se espera que el nuevo dispositivo supere a sus principales competidores en el mercado global, no solo en potencia, sino también en capacidad de memoria. Así lo informa Ixbt.com informa .

La tecnología SuperPoD permite combinar miles de procesadores neuronales (NPU) en un único bloque lógico. Esto garantiza una alta eficiencia en el entrenamiento de modelos de AI. Según datos de ixbt.com, el sistema Atlas 950 cuenta con un ancho de banda a nivel de terabyte y una latencia ultrabaja de solo 3 microsegundos. Estos indicadores permiten procesar flujos de datos sin interrupciones y a una velocidad vertiginosa.

Capacidades técnicas y competencia con NVIDIA

El Atlas 950 SuperPoD integra 1024 chips Ascend y puede combinar hasta 8192 bloques neuronales en total. Tal potencia es suficiente para entrenar y aplicar (inference) modelos de AI de múltiples niveles con billones de parámetros. Los ingenieros de Huawei han utilizado el protocolo Lingqu y una arquitectura SuperPoD modernizada para este clúster.

Lo más interesante es que Huawei compara su producto con el rack de servidores NVL144 de NVIDIA, basado en la arquitectura Rubin Ultra. Según la declaración de la empresa china, el Atlas 950 SuperPoD es 6,7 veces más potente en capacidad de cálculo y 15 veces superior en capacidad de memoria que el sistema NVIDIA NVL144. Estas cifras demuestran la seriedad de las ambiciones de Huawei en el mercado global de semiconductores.

La capacidad total de memoria del superordenador es de 256 terabytes. En cuanto a potencia de cálculo, el Atlas 950 muestra los siguientes indicadores:

1 EFLOPS de potencia de cálculo en formato FP8;

2 EFLOPS de potencia de cálculo en formato FP4;

256 TB de memoria unificada de alta velocidad;

Latencia mínima y máximo rendimiento mediante el protocolo Lingqu.

Esta novedad es relevante para países que desarrollan una economía digital. En el proceso de implementación de tecnologías de AI y digitalización de servicios públicos, sistemas de alta potencia como este podrían convertirse en el núcleo de la infraestructura. Este logro de Huawei reduce el monopolio en el sector de la AI y abre el mercado a nuevas soluciones tecnológicas.

En conclusión, el Atlas 950 SuperPoD destaca no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su software. Al crear su propio ecosistema cerrado, Huawei continúa fabricando equipos de alta tecnología a pesar de las restricciones externas. Esto indica que el equilibrio de poder en la carrera de la AI podría cambiar en los próximos años.