Se espera que un fragmento de cohete de SpaceX choque contra la Luna el 5 de agosto

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Se espera que un fragmento de cohete de SpaceX choque contra la Luna el 5 de agosto

Un fragmento del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, podría estrellarse contra la superficie lunar el 5 de agosto de este año tras seguir una trayectoria inesperada. Los expertos de la NASA siguen de cerca este suceso, ya que se trata de un incidente grave relacionado con la basura espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se trata de la etapa superior del cohete que quedó en el espacio durante el lanzamiento de dos módulos de aterrizaje lunar en enero de 2025. Inicialmente, la colisión de este fragmento con la Luna no estaba prevista, pero su trayectoria cambió debido a las fuerzas gravitatorias. Según ixbt.com, este hecho fue detectado por primera vez por el astrónomo Bill Gray, creador de un programa de seguimiento de objetos espaciales.

Según los cálculos actuales, este fragmento metálico de unas 4 toneladas se desplaza a una velocidad superior a los 2 kilómetros por segundo. Los astrónomos habían previsto anteriormente que la colisión ocurriría en marzo, pero los datos actualizados apuntan al 5 de agosto.

Observaciones científicas y expectativas

Los expertos del Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) de la NASA celebraron una reunión especial para discutir el evento. Según los científicos, aunque el suceso es accidental, podría brindar una oportunidad única para estudiar los cambios en la superficie lunar. La Luna es golpeada constantemente por meteoritos de forma natural.

Se estima que el fragmento del cohete caerá en una zona periférica de la cara visible de la Luna. Si el impacto levanta una enorme nube de polvo iluminada por la luz solar, podría ser visible incluso desde la Tierra con telescopios potentes. Sin embargo, William Cooke, jefe del programa de observación de meteoros de la NASA, se muestra escéptico ante esta posibilidad y destaca que la observación visual de la colisión será extremadamente difícil.

Cabe señalar que este evento no representa ningún peligro para el planeta Tierra ni para sus habitantes. Estos fenómenos en el espacio solo significan que el problema de la basura espacial es cada vez más urgente. Hace cuatro años, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter registró un nuevo cráter formado por el impacto de un objeto espacial desconocido en la Luna.

Hasta el momento, SpaceX no ha emitido comentarios oficiales sobre esta situación. Por lo general, se realizan impactos intencionados (impactadores) en la Luna con fines científicos, pero la caída del fragmento del Falcon 9 es un proceso totalmente incontrolado y no planificado.

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Abror Shuhratov
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