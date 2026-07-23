China alcanza a EE. UU. en la carrera de la IA: la necesidad de chips NVIDIA podría desaparecer

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China alcanza a EE. UU. en la carrera de la IA: la necesidad de chips NVIDIA podría desaparecer

Se espera que el rápido desarrollo de las tecnologías de IA en China cambie el equilibrio del mercado global. Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, destaca que la brecha entre los modelos de IA de China y EE. UU. se ha reducido al mínimo. Esto permite liberarse de la dependencia de Occidente, no solo en software, sino también en chips de alta tecnología. Así lo informa Ixbt.com señala el reporte.

En una entrevista, Liang Wenfeng reveló que hasta hace poco, los modelos chinos estaban dos años por detrás de EE. UU. Sin embargo, los expertos chinos han aprendido a lograr una alta eficiencia a un costo mucho menor. Hoy en día, el modelo Kimi K3 presentado por Moonshot AI se ha convertido en el modelo de IA de código abierto más grande del mundo, siendo una seria apuesta por el liderazgo en el sector.

Huawei reemplaza a NVIDIA

Actualmente, los chips NVIDIA siguen siendo la herramienta principal para entrenar IA en el mercado global. Pero según el experto chino, la situación cambiará radicalmente en el próximo año. Los chips fabricados en China no tienen problemas de compatibilidad con el ecosistema; el único obstáculo actual es la falta de capacidad de producción.

Según los datos, las supercomputadoras Huawei Atlas 950 pueden competir fácilmente en rendimiento y precio con los chips más avanzados de NVIDIA, los GB200 y GB300. Esto demuestra que las sanciones tecnológicas impuestas por EE. UU. han impulsado el desarrollo del mercado interno chino.

Según Liang Wenfeng, gigantes como NVIDIA no pueden detener el progreso tecnológico en China. Los fabricantes locales buscan ganar su lugar en el mercado internacional creando sus propias plataformas independientes. Este proceso se lleva a cabo gracias al apoyo estatal y a grandes inversiones del sector privado.

Estos cambios también son significativos para los usuarios y desarrolladores. La popularización de los modelos de IA de código abierto de China (como Kimi K3) permite a las startups locales acceder a recursos económicos y de calidad. Además, considerando la actividad de las tecnologías Huawei en nuestra región, es muy probable que lleguen soluciones alternativas a los chips NVIDIA.

En conclusión, la competencia en el campo de la IA ya no es solo sobre algoritmos, sino también sobre hardware. El éxito de China en esta carrera podría rediseñar por completo el mapa tecnológico global en los próximos años.

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Abror Shuhratov
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