OnePlus presenta el nuevo smartphone N6x: Diseño y estrategia de mercado

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OnePlus presenta el nuevo smartphone N6x: Diseño y estrategia de mercado

OnePlus, uno de los actores líderes en el mercado de smartphones, ha anunciado oficialmente su nuevo modelo OnePlus N6x. Este dispositivo sirve para fortalecer la posición de la marca en el segmento de precio medio. La compañía ha fijado la fecha de presentación para el 31 de julio y se espera que el evento tenga lugar en la India, según informó el portal ixbt.com. Sobre esto, Ixbt.com informa. lo siguiente.

El diseño del nuevo OnePlus N6x difiere significativamente del modelo OnePlus N6 presentado recientemente. Siguiendo las tendencias de diseño actuales, el fabricante ha equipado el dispositivo con bordes planos y esquinas rectas. El panel trasero también es completamente plano, lo que le da al smartphone un aspecto minimalista y premium.

Diseño y especificaciones técnicas

El elemento visual principal del dispositivo es su módulo de cámara. En lugar del módulo cuadrado del modelo anterior, ahora se utiliza un bloque ovalado dispuesto verticalmente en la esquina superior izquierda de la carcasa. El flash LED se encuentra fuera del bloque principal. Además, la conservación del conector de audio de 3,5 mm, cada vez menos común en los smartphones modernos, proporciona una comodidad adicional a los usuarios.

Según la información disponible hasta el momento, el OnePlus N6x se lanzará en dos colores: azul claro y rojo oscuro (maroon). La campaña publicitaria de la empresa utiliza el eslogan "Beyond what you x-pect" (Más allá de lo que esperas), lo que sugiere que el smartphone podría incluir capacidades técnicas o funciones inesperadas.

Cambios en el mercado global

Recientemente, han circulado diversas noticias sobre el futuro de la marca OnePlus en el mercado mundial. En particular, las especulaciones sobre una posible salida de los mercados de EE. UU. y Europa han estado en el centro de la discusión. También surgieron rumores sobre una salida del mercado indio, pero la dirección de la empresa desmintió estas noticias, enfatizando que el mercado indio es estratégicamente importante para ellos.

Para los usuarios de Uzbekistán, los modelos OnePlus también resultan interesantes por la calidad de su software y su rendimiento rápido. Aunque el nuevo modelo N6x se presente oficialmente en la India, se espera que llegue pronto a la región de Asia Central a través del "mercado gris" y plataformas de venta en línea. Esto podría ser una buena alternativa para los compradores que buscan tecnología de calidad a un precio asequible.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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