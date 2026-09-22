Vivo X500 presentado: batería potente y cámara Zeiss

Vivo, uno de los actores líderes en el mercado de dispositivos móviles en China, ha presentado oficialmente el Vivo X500, el modelo base de su nueva gama insignia. Según ixbt.com, este dispositivo combina especificaciones técnicas avanzadas, potentes capacidades de cámara y una batería récord con un diseño de pantalla de tamaño medio y ergonómico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados del nuevo smartphone es su sistema óptico. La cámara principal cuenta con el sensor Blueprint × Sony LYTIA-828 de 1/1,28 pulgadas, el sensor principal más grande de la serie Vivo X500. Además, la cámara está equipada con un sistema de estabilización avanzado de nivel CIPA 5.5, cuya eficacia, según el fabricante, es comparable a la de un gimbal dedicado.

Capacidades de foto y video

Las capacidades del dispositivo no se limitan al sensor principal. El teleobjetivo integrado también se basa en el sensor Sony LYTIA-610, ofreciendo un rendimiento idéntico al del modelo X500 Pro. Este teleobjetivo también admite estabilización CIPA 5.5, permite la grabación de video 4K a 120 fps y ofrece la posibilidad de conectar un teleconvertidor externo.

Además, los usuarios pueden grabar videos 4K Live en modo cinematográfico con varios perfiles de color. Para el procesamiento de imágenes, el dispositivo integra el procesador dedicado Blueprint V3+, lo que garantiza fotos más nítidas y de mayor calidad.

Especificaciones técnicas y precios

En cuanto a la capacidad de la batería, el nuevo modelo demuestra una competitividad significativa en el mercado. El dispositivo está equipado con una batería ultra grande de 7500 mAh, que admite carga rápida por cable de 90 W y carga inalámbrica de 40 W. El cuerpo cuenta con protección total contra agua y polvo bajo los estándares modernos IP68 e IP69.

El smartphone cuenta con una pantalla LTPS plana de 6,59 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y resolución 1,5K. El hardware se basa en el procesador MediaTek Dimensity 9600M. El Vivo X500 es también el primer dispositivo en funcionar con el nuevo sistema operativo OriginOS 7, y la empresa garantiza que su software mantendrá su fluidez inicial durante seis años.

Disponible en cuatro colores, el smartphone se lanzará en tres configuraciones de memoria. La versión de 12/256 GB comienza en aproximadamente 820 USD, la variante de 12/512 GB cuesta 895 USD, y la versión superior con 12 GB / 1 TB de almacenamiento se ofrece a 1045 USD.