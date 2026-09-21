Samsung y Kairos Power construirán un reactor nuclear para Google

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Samsung y Kairos Power construirán un reactor nuclear para Google

El rápido desarrollo de las tecnologías de AI y el aumento drástico de la demanda de electricidad para los centros de datos están generando nuevas colaboraciones en el mercado energético y tecnológico. Según ixbt.com, la startup de tecnología nuclear Kairos Power ha seleccionado a la firma de ingeniería Samsung C&T para ayudar a construir un reactor de demostración de 50 MW para Google. Esta asociación se considera un paso importante en el sector energético. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el acuerdo, Samsung C&T se compromete a realizar una inversión de capital en Kairos Power y a proporcionar servicios de ingeniería gratuitos. Representantes de Kairos Power indicaron que el valor total del paquete se estima en 100 millones de dólares, de los cuales 70 millones corresponden a inversión directa de capital. Samsung C&T cuenta con una vasta experiencia, habiendo participado en la construcción de más de diez reactores nucleares en todo el mundo.

Google y la energía nuclear

En otoño de 2024, Google firmó un contrato importante con Kairos Power. Según el acuerdo, la startup debe construir redes de pequeños reactores nucleares capaces de generar aproximadamente 500 MW de electricidad para 2035. Actualmente, Kairos Power está llevando a cabo la construcción de dos reactores en Oak Ridge, Tennessee.

La primera instalación, llamada Hermes 1, es un reactor de demostración de baja potencia que ayudará a la empresa a perfeccionar su diseño comercial. La segunda, Hermes 2, es el primer reactor a escala comercial de Kairos. La energía producida por los reactores Hermes cubrirá los primeros 50 MW del contrato con Google. En noviembre de 2024, la Comisión Reguladora Nuclear de EE. UU. autorizó oficialmente la construcción de estos reactores.

Características tecnológicas y seguridad

El reactor Hermes 2 será un dispositivo de alta temperatura refrigerado por sales fundidas. Aunque este diseño se ha discutido durante años, nunca se ha construido a escala comercial. El alto punto de ebullición de las sales fundidas ayuda a mantener niveles de presión bajos, reduciendo el riesgo de explosión en caso de fallo de los componentes.

La startup también utiliza un tipo de combustible nuclear relativamente nuevo llamado TRISO. En él, diminutos granos de uranio están rodeados por capas de cerámica y carbono, cargados en forma de esferas. Este sistema está diseñado para prevenir riesgos de fusión nuclear. La empresa tiene unos cinco años para poner en marcha su primera central eléctrica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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