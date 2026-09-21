Huawei abandona sus planes internacionales en el mercado de chips de IA

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Huawei abandona sus planes internacionales en el mercado de chips de IA

El gigante tecnológico chino Huawei ha abandonado su plan de lanzar plenamente sus procesadores dedicados a la IA en el mercado internacional. Según ixbt.com, la razón principal es la incapacidad de satisfacer la demanda extremadamente alta del mercado interno, ya que las capacidades de producción actuales apenas alcanzan para cubrir las necesidades locales. Así lo informa Ixbt.com informa .

En los últimos años, la empresa ha logrado un éxito considerable no solo en la venta de smartphones, sino también en el desarrollo de chips especializados para la IA. Sin embargo, el problema de escasez está directamente relacionado con las capacidades de SMIC, el socio principal que fabrica los productos de Huawei. Debido a la enorme demanda interna, las partes no ven sentido en dispersar sus recursos en mercados de otros países.

La línea Ascend y la prioridad al mercado interno

Actualmente, Huawei trabaja activamente en la mejora de su gama de procesadores Ascend. En particular, aunque la empresa está finalizando el trabajo en los modelos Ascend 960 que se esperan próximamente, ya ha anunciado algunas características técnicas de los chips de próxima generación Ascend 970 y 980.

Aunque el proceso de expansión internacional a gran escala se ha detenido, los expertos señalan que Huawei continúa suministrando una cantidad mínima de sus productos a ciertos clientes extranjeros seleccionados. No obstante, la empresa mantiene en secreto los detalles y volúmenes de estos envíos y no lo considera como una entrada oficial al mercado internacional.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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