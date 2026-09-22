Kylian Mbappé aclara su relación con Ousmane Dembélé

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha desmentido categóricamente los rumores sobre un enfriamiento en su relación con su compañero de la selección francesa, Ousmane Dembélé. En una entrevista con el diario L'Equipe, el jugador destacó que la competencia por los premios individuales no puede dañar su amistad. Así lo informa Goal.com .

Últimamente, los informes de prensa sobre un conflicto entre ambas estrellas del fútbol se habían multiplicado. Esto se debió a las declaraciones de Mbappé sobre las diferencias en sus trayectorias profesionales. Sin embargo, el atacante del Real Madrid aclaró que esas palabras fueron malinterpretadas y que mantiene una estrecha amistad con Dembélé.

Amistad y competencia personal

Estos dos futbolistas, que llevaron a la selección de Francia a las semifinales de la Copa del Mundo, son ahora los principales candidatos al Balón de Oro 2026. Ante la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en Londres en octubre, sus actuaciones siguen bajo el foco público.

Según Mbappé, no existe ninguna tensión entre ellos. «He hablado con él sobre esto, no hay ningún problema. Es mi amigo, estoy muy tranquilo al respecto», subrayó el delantero, según informa RFI.

Diferencias en sus trayectorias

La lucha de los jugadores por los futuros trofeos es también interesante por sus etapas de desarrollo únicas. Mbappé mencionó su ascenso a la cima desde joven, mientras que Dembélé señaló haber superado periodos difíciles marcados por lesiones antes de alcanzar su mejor forma en París.

El delantero francés reconoció respetar el arduo camino de su compañero, afirmando que su éxito actual es el resultado de haber superado las adversidades. Aunque algunos interpretaron esta comparación de forma negativa, Mbappé insistió en que se trataba simplemente de un hecho.

La competencia de esta temporada no se limita a Dembélé. En la carrera por el Balón de Oro, jugadores como la estrella del FC Barcelona Lamine Yamal y Harry Kane también se encuentran entre los principales aspirantes. Pese a ello, Mbappé confía en que sus estadísticas personales del año pasado y su capacidad goleadora en las grandes competiciones le otorgan ventaja.