Abbosbek Fayzullayev habla abiertamente antes de la concentración de la selección y el partido contra Irán

La selección nacional de Uzbekistán ha comenzado oficialmente un importante campo de entrenamiento en Taskent. Tras una pausa de varios meses, los «Lobos Blancos» se han reunido en la capital y han completado su primer día de entrenamiento. Uno de los líderes del equipo, el centrocampista de la selección y del CSKA, Abbosbek Fayzullayev, habló ante los periodistas tras la sesión sobre el ambiente interno, los nuevos jugadores convocados y el importante desafío que tienen por delante: «Siempre es un placer volver a la selección. Como es nuestra primera concentración tras 2 o 3 meses, todos estamos con un estado de ánimo positivo.»

«Se han incorporado nuevos jugadores. Pero puedo decir con seguridad que ¡a la selección no se convoca a jugadores débiles! Quienquiera que haya venido es digno de esta camiseta y cada uno de ellos se esforzará por demostrar su valía.». Cabe destacar que esta concentración no es solo un entrenamiento, sino que sirve para afinar fuerzas antes de un examen serio: nuestros representantes disputarán un interesante partido amistoso el 24 de septiembre en Ferganá contra un rival histórico y de principios, la selección nacional de Irán.

¿Qué táctica elegirá la renovada plantilla de la selección contra Irán, podrá Fayzullayev entenderse rápidamente con los nuevos nombres y qué resultado se espera del superduelo en Ferganá?

«Buen ánimo, nuevos nombres y la prueba en Ferganá»: Los 5 puntos clave de la concentración

Datos importantes del campo de entrenamiento en Taskent y la declaración de Fayzullayev:

Primer reencuentro tras 2-3 meses de pausa: Los miembros de la selección se han unido bajo la misma bandera tras un largo periodo y han completado con éxito su primer día de entrenamiento de recuperación;

Ambiente interno excelente: El estado mental de los jugadores es alto, los legionarios de clubes extranjeros y los jugadores locales están llegando gradualmente al campamento;

«No hay lugar para los débiles»: Fayzullayev destacó que cada nueva convocatoria es fruto de una selección seria y que cada jugador merece luchar por un puesto en el once inicial;

Integración de los nuevos: Se espera que los jóvenes talentos y debutantes se adapten rápidamente al núcleo del equipo y al esquema táctico durante la concentración;

Preparación para el duelo contra Irán: El partido contra la selección de Irán, que se celebrará el 24 de septiembre en el moderno estadio de Ferganá, será la principal prueba práctica de la concentración.

Selección nacional de Uzbekistán: indicadores de la concentración de septiembre

Estado de preparación de la selección y detalles del próximo encuentro:

Criterios y parámetros Detalles e indicadores de la concentración Lugar de la concentración Ciudad de Taskent (Base de entrenamiento) Duración de la pausa 2-3 meses desde la última concentración oficial Ambiente en el equipo Solidaridad de alto nivel y ánimo positivo Política de plantilla Líderes principales + nuevos candidatos convocados Próximo rival Selección nacional de Irán (Grande de Asia) Fecha y lugar del partido 24 de septiembre de 2026, ciudad de Ferganá Estatus del encuentro Partido amistoso internacional

Análisis de fútbol y táctica: ¿Por qué es tan importante el duelo contra Irán?

Conclusiones de los analistas de fútbol nacional y comentaristas deportivos:

Ensayo contra el rival más duro de Asia: La selección de Irán destaca tradicionalmente por su presión física, lucha y peligro en jugadas a balón parado; el partido permitirá al cuerpo técnico probar la potencia física de la plantilla;

El estatus de líder de Fayzullayev: Abbosbek ya no es solo un joven jugador talentoso, sino que se ha convertido en el motor principal que conecta el juego en el centro del campo y dicta el ritmo de ataque;

Una oportunidad de oro para los nuevos: Como dijo Fayzullayev, si no se ha convocado a débiles, entonces la prueba contra Irán determinará si los nuevos jugadores están listos o no para los futuros partidos oficiales de clasificación;

Fiesta del fútbol en Ferganá: Jugar fuera de Taskent, ante los apasionados aficionados del valle, dará al equipo adrenalina extra y apoyo moral.

Esta firme declaración de Abbosbek Fayzullayev demuestra que la competencia sana se ha intensificado en nuestra selección y que se está realizando una preparación seria para el próximo encuentro.

¿Cree que la selección de Uzbekistán, con su plantilla renovada, podrá ganar a Irán en Ferganá? ¿A qué nuevos jugadores convocados espera ver en el campo? ¡Deje sus opiniones y pronósticos de resultado en los comentarios y comparta las últimas noticias de nuestra selección con todos los aficionados al fútbol!