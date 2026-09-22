SpaceX ha dejado de aceptar pedidos para el cohete Falcon 9

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SpaceX ha dejado de aceptar pedidos para el cohete Falcon 9

El mercado mundial de la astronáutica comercial ha comenzado a prepararse para la retirada gradual del cohete Falcon 9. Según ixbt.com, aunque SpaceX no lo ha anunciado oficialmente, los representantes del sector señalan que realizar pedidos para nuevas misiones comerciales de este legendario vehículo de lanzamiento se ha vuelto prácticamente imposible. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

A lo largo de los años, el Falcon 9 se ha convertido en el caballo de batalla principal de la astronáutica mundial. El cohete ha realizado cerca de 700 vuelos, poniendo con éxito en órbita satélites gubernamentales y comerciales, aparatos científicos, misiones lunares y grupos de pequeños dispositivos espaciales. La propia red Starlink de la compañía también se construyó con la ayuda de este cohete, y ahora SpaceX está desplazando gradualmente sus prioridades hacia Starship.

Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, había señalado anteriormente que la compañía reemplazaría deliberadamente sus productos exitosos con nuevas tecnologías, ya que de lo contrario la competencia lo haría. Los primeros signos del periodo de transición comenzaron a notarse a principios de año, cuando la compañía dejó de aceptar solicitudes para el programa de vuelos conjuntos después de finales de 2028 y principios de 2029.

Dificultades que enfrentan el mercado comercial y los pequeños operadores

Según la información más reciente, ahora es difícil comprar una misión comercial individual, lo que complica drásticamente la planificación de vuelos futuros. Se espera que las consecuencias más graves las sientan las pequeñas empresas de satélites, ya que el programa de viajes compartidos (rideshare), que permite a varios clientes compartir un mismo cohete, era su principal vía para acceder al espacio.

Giulio Ranzo, director de la empresa italiana Avio, informó que antiguos clientes los están contactando en busca de alternativas. Según él, debido a que la disponibilidad del Falcon 9 está desapareciendo, el mercado se enfrenta a una situación en la que "la fiesta ha terminado". Se estima que el periodo entre 2029 y 2031 será especialmente crítico.

Cohetes alternativos y el futuro del mercado

Los expertos del sector esperan que nuevos vehículos de lanzamiento ocupen el vacío dejado. La compañía Rocket Lab está preparando el cohete Neutron, Relativity Space trabaja en el Terran R, mientras que en Europa, Isar Aerospace y PLD Space están creando sus propios cohetes. Sin embargo, el problema principal no reside en el primer vuelo, sino en alcanzar rápidamente un calendario de vuelos regulares.

La experiencia de los últimos años demuestra que esta etapa requiere más tiempo del esperado. Aunque el cohete New Glenn de Blue Origin y el Vulcan de ULA han realizado sus vuelos de debut, no están volando a alta frecuencia, y el cohete europeo Ariane 6 aún no ha alcanzado su ritmo comercial planificado.

Por lo tanto, es posible que entre 2029 y 2031 el Falcon 9 desaparezca prácticamente del mercado comercial, que Starship se dedique a tareas internas y que los nuevos cohetes no alcancen a acumular suficiente frecuencia de vuelo. Algunas empresas ya han comenzado a reservar capacidades: D-Orbit ha llegado a acuerdos con operadores alternativos, mientras que Portal Space Systems compró un Falcon 9 para su misión Supernova y está revendiendo parte de la capacidad de carga útil sobrante a otros clientes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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