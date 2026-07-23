Armonía entre minimalismo y potencia: se presenta el nuevo Light Flip del creador del Motorola Razr

En el mundo de la tecnología, la tendencia a renunciar a funciones que distraen y buscar el minimalismo digital es cada vez más fuerte. Con este fin, la empresa Light ha anunciado las especificaciones técnicas completas de su nuevo producto: un moderno teléfono plegable llamado Light Flip. Este dispositivo está diseñado para usuarios que aprecian la simplicidad, pero que no quieren renunciar a la potencia de los smartphones actuales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Cabe destacar que en el nuevo dispositivo trabajaron conjuntamente uno de los ingenieros que creó el legendario Motorola Razr, Tang Tan, junto con Joe Hollier. Según ixbt.com, aunque el Light Flip recuerda a los teléfonos plegables clásicos por su aspecto, sus capacidades internas pueden competir con muchos smartphones modernos de gama económica. El dispositivo está valorado en 300 dólares.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

La carcasa del Light Flip está hecha de plástico de alta calidad y cuenta con protección contra polvo y salpicaduras según el estándar IP54. El dispositivo mide 110 x 58 x 19 mm cuando está plegado y pesa solo 160 gramos. Esto lo convierte en un gadget compacto y muy cómodo para el uso diario.

El teléfono está equipado con una pantalla OLED mate de 2,8 pulgadas. Con una resolución de 480 x 640 píxeles, esta pantalla es capaz de mostrar imágenes claras incluso bajo la luz del sol. La interfaz minimalista sirve para liberar al usuario del flujo de redes sociales y notificaciones infinitas, aunque técnicamente el dispositivo es bastante potente.

Potencia interna de nivel smartphone

Aunque se trata de un teléfono plegable, sus componentes internos son sorprendentemente potentes:

Procesador MediaTek MT8873;

6 GB de RAM;

128 GB de almacenamiento interno;

Cámara principal de 50 MP y cámara frontal de 12 MP;

Batería de 1800 mAh de capacidad.

Además, el dispositivo está equipado con altavoces estéreo para un sonido de calidad, una interfaz USB-C 2.0 moderna y tecnología Bluetooth 5.0. Para los amantes de la música, es digno de mención que se haya conservado el conector tradicional de 3,5 mm para auriculares.

El interés por la desintoxicación digital y el minimalismo también ha crecido en el mercado de Uzbekistán en los últimos años. Dispositivos como el Light Flip pueden ser una excelente alternativa para profesionales cansados de su smartphone principal, pero que necesitan una comunicación de calidad, una buena cámara y una memoria rápida. Aunque aún no se han fijado fechas exactas para las ventas globales y su llegada a nuestra región, su concepto está despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.