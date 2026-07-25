Fury frena a Wach: ¿está cerca el gran combate? (vídeo)

Tyson Fury cerró su combate de regreso en Tailandia con una victoria contundente. Aunque el polaco Mariusz Wach, de 46 años, aguantó en pie durante siete asaltos, no salió a disputar el octavo, pero el gran aliciente de la noche comenzó tras el desenlace en el cuadrilátero.

El ex campeón mundial británico dio un paso más hacia el ansiado mega combate contra Anthony Joshua. Ahora, el destino de este enfrentamiento depende del resultado del otro astro británico.

Wach no salió para el octavo asalto

En el combate pactado a diez asaltos celebrado el 24 julio en el Max Muay Thai Stadium de Pattaya, Fury impuso su dominio desde los primeros instantes.

El púgil británico controló la distancia con el jab, varió sus guardias y conectó una serie de golpes a la cabeza y al cuerpo de su oponente. Wach no cayó a la lona, pero tras el séptimo asalto su esquina decidió no continuar. De este modo, se le otorgó la victoria a Fury por nocaut técnico.

Los segundos de Wach se negaron a dejarle salir para el octavo asalto.

El combate no fue televisado en directo. Alrededor de 1.500 espectadores presenciaron la velada de boxeo desde las gradas en Pattaya.

La nueva victoria de Fury en números

Estadística Tyson Fury Mariusz Wach Edad 37 46 Récord profesional 36–2–1 39–14 Victorias por nocaut 25 20 Resultado del combate Nocaut técnico Derrota Final del combate Tras el 7º asalto No salió al 8º asalto

Esta fue la segunda victoria consecutiva de Fury en 2026. En abril pasado, venció a los puntos a Arslanbek Mahmudov tras reanudar su carrera después de 16 meses de inactividad.

El resultado en Pattaya cobra especial relevancia: es la primera victoria antes del límite para Fury desde que frenó a Derek Chisora en diciembre de 2022.

El curioso gesto de Fury también generó debate

Aunque el combate fue un monólogo, una acción inesperada en el sexto asalto se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Durante un clinch, Fury simuló besar a su rival y el árbitro tuvo que intervenir para separarlos.

Este gesto fue interpretado como parte del estilo de showman de Fury. No obstante, la realidad deportiva no cambió: el boxeador británico controló por completo el ritmo, mientras que Wach respondió cada vez menos en los últimos asaltos.

¿Por qué se organizó realmente este combate?

El enfrentamiento contra Wach no supuso una defensa titular para Fury, sino más bien un trámite de preparación previo a un reto de mayor envergadura.

El principal objetivo del boxeador británico es el tan comentado combate frente a Anthony Joshua. Fury cumplió con su parte al ganar. Ahora le toca a Joshua Arabia Saudísuperar con éxito su compromiso ante Christian Prenga.

Tras el combate, Fury expresó su esperanza de que las negociaciones para el gran duelo concluyan pronto:

«Voy a descansar y a recargar pilas. Espero que el acuerdo se firme la próxima semana».

También sugirió que el hipotético combate podría celebrarse en Londres, Las Vegas, Nueva York, Irlanda o incluso en Pattaya.

La prueba de fuego aguarda ahora a Joshua

La victoria de Fury sobre Wach no constituyó ninguna sorpresa. El boxeador polaco ha acumulado varias derrotas en los últimos años y afrontaba este duelo como claro underdog. Por lo tanto, la verdadera incógnita no era si Fury ganaría, sino en qué estado llegaría al gran combate.

Fury se mostró activo en el ring, mantuvo la presión durante siete asaltos y evidenció que va recuperando su ritmo competitivo tras la pausa. Sin embargo, el nivel actual de Wach no permite medir con exactitud su puesta a punto para medirse a un rival de la talla de Anthony Joshua.

Toda la atención se centra ahora en el próximo combate de Joshua. Si también logra la victoria, no quedará ningún obstáculo para cerrar uno de los enfrentamientos más importantes en la historia del boxeo británico.

¿Quién crees que ganará en el combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al boxeo en Telegram.