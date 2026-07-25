La corporación Meta, uno de los gigantes tecnológicos mundiales, abandonó la alianza climática internacional RE100 tras 10 años de asociación. Esta decisión está relacionada con los planes de la empresa de construir enormes centros de datos para desarrollar sus sistemas de inteligencia artificial (AI) y abastecerlos de energía mediante centrales de gas tradicionales. Esta situación volvió a poner sobre la mesa el conflicto entre el progreso tecnológico y la sostenibilidad ambiental. Así lo informa Ixbt.com informa .

Fundada por la organización Climate Group, la iniciativa RE100 exige a sus miembros que el 100 % de la electricidad consumida provenga de fuentes renovables (FSR). Sin embargo, el proyecto de Meta para construir un gigantesco centro de datos de AI llamado Hyperion en Luisiana, valorado en más de 200 mil millones de dólares, entró en contradicción con estos requisitos. El proyecto contempla la construcción de 10 centrales de gas para alimentar el complejo.

Déficit energético y proyectos de gas

Según ixbt.com, Meta requiere más de 7 GW de potencia solo para el proyecto Hyperion. Además, la empresa ha firmado un acuerdo para construir una central de gas independiente con una capacidad de 200 MW en Ohio. Se destaca que cubrir una necesidad energética tan masiva únicamente mediante estaciones solares o eólicas es muy complejo y costoso en las condiciones tecnológicas actuales.

Los representantes de Meta afirman que operan completamente con energía verde desde 2021. Para ello, la empresa utiliza certificados ambientales especiales. Según este sistema, la empresa financia la producción de energía renovable en otras regiones en una cantidad equivalente a la energía tradicional que consume. Sin embargo, los expertos de Climate Group declararon que debido a la magnitud de los nuevos proyectos de gas, la empresa ya no cumple con los criterios de RE100.

Según los analistas, la potencia de cálculo necesaria para entrenar y utilizar modelos de inteligencia artificial crece en progresión geométrica. Esto obliga no solo a Meta, sino también a otros gigantes tecnológicos como Google y Microsoft a replantearse sus compromisos medioambientales. Las fuentes de energía renovable aún no pueden garantizar plenamente un funcionamiento estable y continuo de la infraestructura de AI.

Actualmente, Meta insiste en que seguirá cubriendo todo su consumo energético a través de certificados. Pero los expertos han criticado este enfoque. La compra de certificados no cambia la fuente exacta de alimentación de un objeto determinado, sino que es simplemente un mecanismo de compensación financiera. La construcción directa de centrales de gas aumentará sin duda la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera.

Este acontecimiento también es una señal importante para países como Uzbekistán, que desarrollan en paralelo la economía digital y la energía verde. En el futuro, encontrar fuentes de energía sostenibles para los grandes centros de datos que se construyan en nuestro país también se convertirá en una tarea estratégica. Como muestra el ejemplo de Meta, incluso las corporaciones más ricas a menudo prefieren la primera opción cuando se trata de elegir entre la supremacía tecnológica y la limpieza ecológica.