La plataforma Kalshi exigió a Netflix que elimine el tráiler de un nuevo documental

La popular plataforma Kalshi, que opera en el sector de los mercados de predicción, presentó una objeción oficial contra el gigante del streaming Netflix. En su requerimiento legal, la compañía solicitó la eliminación inmediata del tráiler del documental "Instadocs: The Prediction Games" producido por Netflix. Los representantes de Kalshi señalaron que este material en video tiene un carácter difamatorio y refleja documentos falsificados así como información engañosa, informa Techcrunch.com informa .

La película "The Prediction Games" está dedicada al desarrollo de los mercados de predicción y a la vida de los principales actores de este ámbito. Según Netflix, este proyecto incluye entrevistas exclusivas con Shayne Coplan, director de Polymarket, y Tarek Mansour, director ejecutivo de Kalshi. Sin embargo, el tráiler que causó la controversia muestra una de las fiestas en Las Vegas, donde jóvenes hombres presumen de haber ganado millones de dólares a través de la Copa Mundial de fútbol.

Apuestas falsas y conflictos legales

En una toma del tráiler, uno de los invitados muestra en su teléfono una apuesta de 5 000 USD realizada a través de la aplicación Kalshi. El problema es que actualmente, por decisión judicial, la plataforma Kalshi tiene prohibido operar en el estado de Nevada (donde se ubica Las Vegas). La compañía califica esta toma de "falsificada", ya que genera una falsa impresión en los usuarios de que Kalshi supuestamente elude la ley y presta servicios en una región prohibida.

En su carta, Kalshi demostró que la captura de pantalla mostrada se realizó en realidad el 16 de mayo de 2025, es decir, mucho antes de que entrara en vigor la prohibición. Sin embargo, Netflix presentó este evento mediante montaje como si hubiera ocurrido en julio de 2026. Esto se evalúa como una situación engañosa que podría dañar la reputación de la compañía entre sus millones de suscriptores.

Según informó The Hollywood Reporter, los representantes de Netflix afirman que ninguna toma del documental fue falsificada. Un portavoz del servicio de streaming confirmó que las imágenes fueron capturadas el 17 de julio de 2026 en el evento de la Copa Mundial Winible en Las Vegas. A su juicio, la captura de pantalla mostrada voluntariamente por el trader y los asuntos relacionados con su fecha son estrictamente un tema entre el usuario y la aplicación.

Competencia entre plataformas y seguridad

Este conflicto surge en un momento en que el mercado de predicción se encuentra bajo un estricto control en EE. UU. Plataformas como Kalshi y Polymarket permiten apostar en eventos políticos, competiciones deportivas e indicadores económicos. Tras la popularización de estos servicios, los organismos reguladores intentan limitar sus actividades.

Los representantes de Kalshi afirmaron haberse comunicado con los empleados de Netflix y haber alcanzado un acuerdo para retirar dicha toma de la versión final de la película. Sin embargo, a pesar de esto, el tráiler que se reproduce en la página principal de la aplicación de Netflix todavía contiene el fragmento disputado. La compañía considera esto como una negativa incomprensible y manifestó su disposición a defender sus derechos por la vía judicial.