El precio de la GeForce RTX 5060 comienza a subir bruscamente: un 16% de aumento en el mercado chino

Una nueva ola de aumentos de precios parece comenzar en el mercado de procesadores gráficos. En China, el precio de las tarjetas gráficas de nueva generación de NVIDIA, en particular los modelos GeForce RTX 5060, encareció significativamente en pocos días. Se espera que este cambio afecte no solo al mercado asiático, sino también al segmento tecnológico global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el modelo GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB de la marca Gigabyte se vendía alrededor de 2600–2700 yuanes (unos 400 dólares) hace una semana. Sin embargo, en los últimos días, el precio de este dispositivo alcanzó los 3215 yuanes (unos 475 dólares). Esto significa un aumento del 16% o exactamente 75 dólares en apenas unos días.

Las razones principales del aumento de precios

Según los expertos, este salto repentino se debe a que NVIDIA advirtió a sus socios sobre el incremento en los precios de las GPU y los módulos de memoria (GDDR6 y GDDR7). El aumento de los costos en la cadena de suministro afecta directamente el precio final del producto.

Además, la escasez de circuitos integrados en el mercado mundial y el crecimiento constante de los precios de los chips de memoria complican aún más la situación. Aunque el incremento de precios se observa principalmente en el mercado chino por ahora, es muy probable que esta tendencia llegue pronto a otras regiones.

Impacto en el mercado global

A modo de comparación, en el mercado estadounidense todavía es posible encontrar tarjetas GeForce RTX 5060 por alrededor de 350 dólares. Sin embargo, debido a la logística y a la nueva política de precios de los fabricantes, se espera que los precios también se re vean en los mercados occidentales en las próximas semanas.

Las tiendas de tecnología y minoristas en Uzbekistán dependen principalmente de los mercados de EAU y China. Por lo tanto, los cambios de precios en China pueden afectar directamente el precio de las tarjetas gráficas en el mercado local. Naturalmente, esto es una mala noticia para los usuarios que planean armar una PC.

Por ahora, NVIDIA no ha emitido una declaración oficial sobre un aumento global de precios, pero los participantes del mercado destacan que no se debe esperar una bajada de precios en el contexto de escasez y encarecimiento de materias primas. En los próximos meses, otros modelos de la serie GeForce RTX 50 podrían sufrir la misma presión.