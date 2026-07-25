El Newcastle inicia negociaciones con el Milan para el traspaso de Fikayo Tomori

El club inglés Newcastle United muestra un serio interés en el fichaje del defensa central del Milan, Fikayo Tomori, con el objetivo de reforzar su línea defensiva. Las "Urracas" han presentado una oferta oficial para traer de vuelta al jugador a la Premier League de Inglaterra. Para el equipo de Eddie Howe, que perdió muchos puntos la temporada pasada debido a problemas defensivos, Tomori se ha convertido en uno de los objetivos principales. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por MilanNews24, el Newcastle ha enviado una oferta inicial de 15 millones de euros al club rossonero. Sin embargo, esta cantidad no ha satisfecho a la parte italiana. La directiva del Milan no quiere dejar salir barato a Tomori, uno de sus defensas más experimentados, y está dispuesta a continuar las conversaciones sobre el traspaso.

Diferencias en las negociaciones y la cuestión económica

Actualmente, la brecha financiera entre ambas partes no es muy grande. La directiva milanista exige al menos 20 millones de euros, incluyendo primas, por el defensa de 26 años. Por su parte, el Newcastle busca cerrar este acuerdo al inicio del mercado de fichajes. Si el club inglés eleva su propuesta en otros 5 millones de euros, las probabilidades de que se concrete la operación son muy altas.

La temporada pasada, el Newcastle ocupó el 12º puesto en el campeonato inglés, quedándose sin billete para competiciones europeas. El hecho de haber encajado 55 goles pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar reformas profundas en la zaga. En particular, la dura derrota sufrida en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona (con un marcador global de 8-3) dejó al descubierto los puntos débiles del equipo.

Fikayo Tomori defiende la camiseta del Milan desde 2021. Inicialmente llegó cedido procedente del Chelsea, y más adelante fue adquirido en propiedad por 25 millones de libras esterlinas. Su contrato actual con los italianos se extiende hasta 2027. A lo largo de su etapa en Italia, Tomori ha logrado convertirse en una pieza indispensable del equipo.

Si echamos un vistazo a las estadísticas, Tomori ha disputado un total de 214 partidos con el Milan, anotando 7 goles y repartiendo 6 asistencias. Junto a su club, conquistó el título de la Serie A en la temporada 2021-22 y la Supercopa de Italia en la campaña 2024-25. Asimismo, desempeñó un papel fundamental para que el equipo alcanzara las semifinales de la Liga de Campeones en el curso 2022-23.

Según Goal.com, en la pasada temporada Tomori participó en 37 encuentros en todas las competiciones y aportó 3 asistencias. El Milan terminó el campeonato en la 5ª posición, por lo que el próximo año disputará la Europa League. Ahora, el deseo del jugador de regresar a su tierra natal y demostrar su valía en un campeonato más competitivo podría ser el factor decisivo del traspaso.