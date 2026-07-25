Mohamed Salah, cerca del Beşiktaş: ¿quién tiene la última palabra?

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Mohamed Salah, cerca del Beşiktaş: ¿quién tiene la última palabra?

Los rumores sobre el traspaso de Mohamed Salah a Estambul han sacudido el mercado de fichajes. Algunas fuentes escriben que ambas partes han acordado los términos del contrato, pero la última declaración del presidente del Beşiktaş indicó que el acuerdo aún no se ha firmado.

El club turco ha enviado su oferta oficial definitiva a la estrella egipcia. Ahora, el destino del traspaso depende de la respuesta de Salah y sus representantes.

¿Cuáles son los términos publicados por Schira?

Según la información del periodista italiano Nicolò Schira, el Beşiktaş se acerca a un acuerdo con Salah sobre los términos personales. La oferta incluye un contrato válido hasta 2027 con opción de prórroga por una temporada más.

Los informes señalan que al delantero egipcio se le han ofrecido 12 millones de euros por año. Salah podría unirse a su nuevo club como agente libre, ya que su contrato con el Liverpool ha finalizado.

Detalles del acuerdo

Condición reportada

Duración del contrato

Hasta 2027

Opción de extensión

Una temporada más

Salario anual

12 millones de euros

Estatus del traspaso

Agente libre

Firma oficial

Aún no realizada

El presidente del Beşiktaş aclara la situación

El 25 de julio, el presidente del Beşiktaş, Serdal Adali, anunció que las negociaciones continúan y que el club ha presentado una oferta oficial definitiva al entorno del jugador.

«Ahora la decisión está en manos del jugador»

Adali enfatizó que se espera una respuesta clara de Salah y sus representantes en el corto plazo. Por lo tanto, aunque ha habido un gran acercamiento en los términos personales, el fichaje aún no se puede dar por cerrado oficialmente.

¿Por qué se prolongaron las negociaciones?

Se informó que Salah inicialmente reaccionó positivamente a la idea de unirse al Beşiktaş. Sin embargo, una vez que se difundieron las noticias sobre el cierre del traspaso, las demandas financieras de los representantes del jugador aumentaron y surgió un grave obstáculo en las negociaciones.

Serdal Adali indicó que la comisión solicitada por el agente del jugador alcanzó aproximadamente el 35 % y que el club no aceptó dicha condición. Posteriormente, ambas partes regresaron a la mesa de negociaciones y el Beşiktaş envió su propuesta final.

Por esta razón, la situación cambió tres veces en pocos días:

  • la aprobación inicial de Salah al traspaso;

  • la complicación de las negociaciones debido a las demandas del agente;

  • el envío de la oferta final por parte del Beşiktaş.

La gran era de Salah en el Liverpool ha terminado

El Liverpool había anunciado oficialmente en marzo que Salah dejaría el club al final de la temporada 2025/26. Tras nueve años jugando en el equipo inglés, el delantero egipcio se convirtió en uno de los futbolistas más grandes de la historia del club.

Anotó 257 goles en 441 partidos con el Liverpool. Salah ganó con el equipo dos Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes de la FIFA y una serie de trofeos nacionales.

La llegada de un jugador así a la liga turca será un acontecimiento monumental para el Beşiktaş, no solo en el aspecto deportivo, sino también desde el punto de vista comercial y de imagen.

Tres posibles desenlaces del traspaso

Actualmente existen tres escenarios:

  1. Salah acepta la oferta final y el Beşiktaş anuncia oficialmente el fichaje.

  2. Las partes vuelven a discutir ciertas condiciones financieras.

  3. El jugador rechaza la oferta y elige una opción en Arabia Saudí u otro campeonato.

Hay informes serios de que Salah ha aceptado ir a Turquía. Pero hasta que se firme el contrato, es pronto para llamarlo jugador del Beşiktaş. En el mercado de fichajes, un acuerdo verbal no es definitivo.

¿Crees que Mohamed Salah podrá mostrar su mejor nivel en el Beşiktaş? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con los aficionados al fútbol en Telegram.

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Shuhrat Razzakov
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