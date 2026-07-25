El Real Madrid prepara la próxima «bomba» del mercado: un plan de 120 millones de euros

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El Real Madrid prepara la próxima «bomba» del mercado: un plan de 120 millones de euros

El Real Madrid está llevando a cabo un movimiento estratégico en el mercado de fichajes. Utilizando los rumores sobre Michael Olise como cortina de humo, el «club blanco» ha iniciado negociaciones serias por el traspaso de la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande. Se espera que el valor total de la operación alcance los 120 millones de euros, lo que subraya el poder financiero del club madrileño y su firme política de rejuvenecimiento de la plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario AS, la directiva encabezada por Florentino Pérez ha superado a todos sus rivales en la lucha por el extremo marfileño de 19 años. Yan Diomande se ha convertido en uno de los talentos más destacados de Europa gracias a sus brillantes actuaciones en la pasada Copa del Mundo. Actualmente, el club madrileño está muy cerca de cerrar este fichaje, lo que sin duda será la próxima gran declaración de intenciones de los Los Blancos en este mercado de verano.

La estrategia secreta detrás del fichaje

Lo interesante es que el Real Madrid desvió la atención de la prensa hacia Michael Olise mientras negociaba por Yan Diomande entre bastidores. Mientras los medios escribían sobre la estrella del Bayern, los directivos madrileños se reunían en Alemania con la cúpula del RB Leipzig para discutir los últimos detalles. Esto se considera una auténtica «clase magistral» en el mercado de fichajes.

Gigantes como el Paris Saint-Germain y el Liverpool también estaban en la pelea por Yan Diomande. En particular, se decía que el club parisino había llegado a un acuerdo personal con el jugador a finales de junio. Sin embargo, al no poder acordar la cifra del traspaso con el Leipzig, el Real Madrid aprovechó la situación. El hecho de que el jugador ya conozca el fútbol español, habiendo jugado anteriormente en el Leganés, facilitó el proceso de negociación.

Detalles financieros y resultados

Para el RB Leipzig, este acuerdo supone un beneficio enorme. El club alemán compró al jugador al Leganés por solo 20 millones de euros hace apenas un año. Ahora se espera que obtengan unos ingresos de entre 115 y 120 millones de euros. Dado que el contrato de Diomande con el Leipzig llega hasta 2030, los alemanes mantuvieron el precio al máximo, pero la oferta financiera del Real Madrid los ha convencido.

Las estadísticas de Yan Diomande la temporada pasada son dignas de elogio:

  • 36 partidos en todas las competiciones;
  • 13 goles anotados;
  • 10 asistencias de gol;
  • Una contribución fundamental para que su equipo lograra la clasificación a la Champions League.
El Real Madrid ya ha incorporado este verano a estrellas como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konate. El fichaje de Yan Diomande será la continuación lógica de esta cadena. Según los expertos, la incorporación de jugadores tan jóvenes y talentosos servirá para asegurar la hegemonía del club madrileño durante la próxima década.

Actualmente, las partes están revisando los últimos aspectos técnicos del traspaso. Si no surgen obstáculos inesperados, en los próximos días Yan Diomande será presentado oficialmente como jugador del Real Madrid. Se espera que este fichaje tenga un impacto significativo en el equilibrio de fuerzas no solo en España, sino en todo el fútbol europeo.

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