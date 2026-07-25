SpaceX ante un giro histórico: planean atrapar la nave Starship en pleno vuelo

·44·Tecnología
SpaceX ante un giro histórico: planean atrapar la nave Starship en pleno vuelo

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, se prepara para dar otro paso revolucionario en la conquista del espacio. Tras un 13.º vuelo de prueba completado con éxito, la compañía planea ahora atrapar directamente en pleno vuelo la etapa superior de 50 metros de la nave espacial Starship. Se espera que este complejo proceso tecnológico se ponga a prueba durante la misión Flight 14 prevista para agosto. Así lo informa Ixbt.com informa .

El fundador de SpaceX, Elon Musk, declaró en su página de la red social X que si el análisis de los datos del último vuelo no muestra ningún problema grave, la compañía intentará atrapar la nave Starship V3 con la ayuda de la torre Mechazilla en el próximo intento. Se espera que este sea uno de los logros más importantes en la reutilización de la tecnología espacial.

Mechazilla y la tecnología de los « palillos »

Hasta ahora, todos los vuelos de prueba de Starship habían terminado con un amerizaje en el océano. Por ejemplo, mientras que en la 12.ª prueba la nave explotó al tocar el agua, en el 13.º vuelo Starship V3 realizó por primera vez un aterrizaje suave en el Océano Índico. Según la publicación ixbt.com, la nave mantuvo su integridad y continuó transmitiendo datos de telemetría mientras flotaba en la superficie del agua. Los ingenieros de SpaceX calificaron esto como « el aterrizaje más suave » en la historia del programa.

Para la misión Flight 14, la nave debe regresar no al océano, sino directamente a la plataforma de lanzamiento. Allí será recibida por una gigantesca torre de servicio llamada Mechazilla. La torre atrapará la nave de 50 metros en el aire utilizando sus dos manipuladores mecánicos gigantes llamados « chopsticks » (palillos chinos).

Hacia un sistema totalmente reutilizable

Cabe señalar que SpaceX ya había logrado capturar con éxito la primera etapa (el propulsor) llamada Super Heavy utilizando el mismo método. Sin embargo, la propia nave Starship (la etapa superior) nunca antes había sido recuperada de esta manera. Si la prueba de agosto tiene éxito, se eliminará el principal obstáculo para la creación de un sistema espacial superpesado totalmente reutilizable.

La principal ventaja de esta tecnología es que, tras el aterrizaje de la nave y el propulsor, no habrá necesidad de complejas tareas de rescate ni de búsqueda en el océano. Podrán ser inspeccionados inmediatamente en la plataforma de lanzamiento y preparados para un nuevo vuelo en poco tiempo. Esto reducirá drásticamente los costes de transporte de carga al espacio y aumentará la frecuencia de los vuelos.

Esta noticia también es de gran importancia para los entusiastas de las tecnologías espaciales en Uzbekistán, ya que Starship está diseñado para ser el principal medio de transporte en el futuro para explorar la Luna y llevar a los primeros humanos a Marte. Las pruebas de agosto serán sin duda el centro de atención de los aficionados a la tecnología de todo el mundo y de nuestra región.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaEspacio
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un astronauta de Artemis 2 insta a la NASA a cambiar sus planes de aterrizaje en la LunaUn astronauta de Artemis 2 insta a la NASA a cambiar sus planes de aterrizaje en la LunaHoy, 02:20Disputa entre Warner Bros. Discovery y Amazon: El escándalo de robo de talentoDisputa entre Warner Bros. Discovery y Amazon: El escándalo de robo de talentoHoy, 01:51Phineas Fisher: El misterioso hacker que puso de rodillas a los fabricantes de programas espíaPhineas Fisher: El misterioso hacker que puso de rodillas a los fabricantes de programas espíaHoy, 01:29Intel registra su crecimiento récord de los últimos 15 años: las preocupaciones detrás del éxitoIntel registra su crecimiento récord de los últimos 15 años: las preocupaciones detrás del éxitoHoy, 01:21Rastros extraterrestres: Científicos proponen un nuevo método para buscar señales en el espacioRastros extraterrestres: Científicos proponen un nuevo método para buscar señales en el espacioHoy, 00:54Se espera que el valor de The Boring Company, fundada por Elon Musk, alcance los 20 mil millones de dólaresSe espera que el valor de The Boring Company, fundada por Elon Musk, alcance los 20 mil millones de dólaresHoy, 00:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño