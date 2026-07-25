Fatigados de la inteligencia artificial: Bibliotecarios enseñan a desactivar los sistemas de AI

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Fatigados de la inteligencia artificial: Bibliotecarios enseñan a desactivar los sistemas de AI

Aunque la inteligencia artificial (AI) gana popularidad rápidamente en el mundo tecnológico actual, no todos los usuarios la reciben con entusiasmo. Al contrario, la integración obligatoria de funciones de AI en los dispositivos por parte de las grandes empresas tecnológicas genera numerosas protestas. Por ello, en las bibliotecas de EE. UU. se están popularizando talleres especiales sobre cómo evitar la inteligencia artificial y desactivarla por completo en los dispositivos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Las clases tituladas "Avoiding AI" (Evitando la AI), organizadas por Charlie Bailey, un bibliotecario del sur de Filadelfia, generaron un interés inesperado y masivo. En una entrevista con TechCrunch, Bailey destacó que la gente está cansada de herramientas que no ha pedido y que se introducen a la fuerza en su vida cotidiana. En sus clases, los adultos aprenden a bloquear en sus smartphones sistemas como Apple Intelligence y Gemini de Google.

Según el bibliotecario, estas sesiones forman parte de la alfabetización digital y sirven para devolver a los usuarios el control sobre sus elecciones tecnológicas. En muchos dispositivos modernos, las funciones de inteligencia artificial están diseñadas de tal manera que prescindir de ellas se ha convertido en un proceso técnico bastante complejo para el usuario común.

Protesta contra la innovación obligatoria

Hannah Cyrus, bibliotecaria de Maine y una de las fundadoras de este movimiento, afirma que la gente suele hacer preguntas sencillas: "¿Por qué este sistema intenta escribir un correo en mi lugar?" o "¿Por qué resume un mensaje de una sola frase que puedo leer yo mismo?". Los usuarios están descontentos con la interferencia de la inteligencia artificial en sus datos personales y flujos de trabajo diarios.

La Sra. Cyrus señala que, mientras que las clases de informática solían atraer a pocas personas, las inscripciones para los seminarios sobre la desactivación de la inteligencia artificial tuvieron que cerrarse antes de tiempo. La demanda fue tan alta que las sesiones también se transmitieron en directo a través de la plataforma Zoom. Esto demuestra que existe una resistencia peculiar en la sociedad contra la política de "AI en todas partes" de gigantes como Apple, Google y Microsoft.

Durante los seminarios, los participantes reciben ayuda en las siguientes áreas clave:

  • Bloquear chatbots de AI en smartphones y ordenadores;
  • Detener las funciones de redacción automática de texto en servicios de correo electrónico;
  • Ocultar los resúmenes generados por inteligencia artificial en los motores de búsqueda;
  • Prohibir el uso de datos personales para entrenar modelos de AI.
Los bibliotecarios opinan que el progreso tecnológico debe dejar al usuario la opción de elegir. Actualmente, decenas de especialistas de todo el mundo solicitan a Hannah Cyrus materiales de estudio sobre estos seminarios. Esta tendencia podría obligar en el futuro a las empresas tecnológicas a prestar más atención a los deseos de los usuarios al lanzar sus productos.

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Abror Shuhratov
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