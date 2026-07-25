Europa destina 65 millones de euros para crear el primer rover MAGPIE con el fin de explorar la Luna

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Europa destina 65 millones de euros para crear el primer rover MAGPIE con el fin de explorar la Luna

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha firmado un importante contrato de 65 millones de euros con ispace-Europe para estudiar los glaciares en el polo sur de la Luna. En el marco de este proyecto se desarrollará el primer rover europeo llamado MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration). Se espera que esta misión sea un paso crucial para evaluar las posibilidades de uso futuro de los recursos lunares por parte de la humanidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

El lanzamiento del aparato MAGPIE a la Luna está programado para 2029. Será transportado al espacio utilizando el módulo de aterrizaje ispace Mission 4. La tarea principal del rover es buscar hielo de agua cerca del polo sur de la Luna, así como estudiar la estabilidad de sustancias volátiles que podrían evaporarse al calentarse y las propiedades del regolito lunar. Estos datos son importantes para crear tecnologías de procesamiento de recursos locales para futuras bases en la Luna.

Un nuevo enfoque en la exploración espacial

Este proyecto tiene un significado histórico para la ESA, ya que la agencia selecciona por primera vez a una pequeña empresa espacial privada como contratista industrial principal para su misión lunar. El proyecto MAGPIE forma parte de la primera parte del programa ESA Small Exploration Missions (SMEX), cuyo objetivo es implementar proyectos de investigación más rápidamente y con un presupuesto menor. En este caso, la agencia ha manifestado su disposición a asumir un cierto nivel de riesgos.

Según Ixbt.com, esta vez la ESA no solo compra la entrega de equipos, sino un paquete completo de servicios que va desde el diseño hasta la obtención de datos científicos. Aunque este esquema recuerda al programa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) utilizado por la NASA de EE. UU., el enfoque europeo se diferencia en que implica la propiedad del propio rover y de sus resultados de investigación.

Cooperación internacional y experiencia

La misión MAGPIE forma parte de una amplia cooperación internacional. Las tecnologías europeas y el sistema de gestión de la misión utilizarán la infraestructura de transporte de la japonesa ispace. De este modo, la ESA y la JAXA (Agencia Aeroespacial de Japón) unen sus capacidades en cuestiones de exploración futura de la Luna. Esta cooperación sirve para consolidar la posición de Europa en la carrera espacial global.

Para ispace-Europe, este es el segundo intento importante dentro de su programa lunar. Anteriormente, en 2025, el rover TENACIOUS creado por la filial luxemburguesa de la compañía había alcanzado la órbita lunar. Sin embargo, debido a un fallo durante el proceso de aterrizaje en la superficie, se perdió la comunicación con el aparato. Se espera que el nuevo proyecto MAGPIE esté equipado con tecnologías más perfeccionadas, sacando conclusiones de los errores pasados.

ESALunaRoverMAGPIEEspacio
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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