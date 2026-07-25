Gran avance en China en el campo de las interfaces cerebro-computadora

Científicos chinos han presentado un sistema revolucionario que lleva la tecnología de las neurointerfaces a un nuevo nivel. Por primera vez en el mundo, se ha creado la posibilidad de recopilar sincrónicamente datos de electroencefalograma (EEG) de miles de personas ubicadas simultáneamente en diferentes regiones. Se espera que este descubrimiento marque el comienzo de una nueva era en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial basados en las señales del cerebro humano. Así lo informa Ixbt.com lo informa.

Según el canal de televisión CCTV, esta nueva tecnología fue desarrollada especialmente para investigar la comunicación entre el cerebro y la computadora y mejorar los neurosistemas. Hasta ahora, tales experimentos se llevaban a cabo a escala limitada, es decir, con la participación de solo unas pocas decenas de voluntarios. Ahora ha surgido la posibilidad de registrar simultáneamente los datos de miles de participantes.

¿Cómo se superaron los obstáculos tecnológicos?

Para lograr este resultado, los ingenieros del proyecto tuvieron que resolver dos problemas extremadamente complejos. En primer lugar, el tamaño de los equipos que registran las señales EEG se redujo significativamente, pero esto no afectó negativamente la precisión de la medición. Esto hizo que los dispositivos fueran más cómodos para el uso diario.

El segundo y más importante problema fue la sincronización de los datos. Como los participantes se encontraban en diferentes ciudades y regiones, se aseguró que todos los dispositivos funcionaran al mismo tiempo con una precisión de hasta un milisegundo, a pesar de los retrasos en la red. Esto sirve para crear una base de datos extremadamente precisa y de alta calidad para la inteligencia artificial.

Una nueva fuente para el futuro de los neurosistemas

Según los expertos, el principal problema en el campo de las neurointerfaces hoy en día es la falta de datos EEG de calidad. Si bien se han recopilado volúmenes gigantescos de texto, imágenes y videos para entrenar modelos AI universales como ChatGPT, los registros sobre la actividad eléctrica del cerebro humano eran muy escasos y dispersos.

El nuevo sistema permite recopilar miles de horas de registros EEG sincronizados en una sola sesión. Esto acelera varias veces el proceso de creación de un enorme conjunto de datos (dataset) para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Como resultado, en el futuro aparecerán neurosistemas de nueva generación capaces de analizar directamente las señales del cerebro humano, no limitándose solo a texto o imágenes.

En el futuro, esta tecnología abrirá el camino para la creación de sistemas que comprendan mejor el estado cognitivo humano y puedan comunicarse con él de manera casi directa. Esto puede revolucionar no solo la medicina, sino también todas las áreas de interacción entre el ser humano y la tecnología.