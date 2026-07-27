Vivo X300e presentado: batería de 7200 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

Una de las principales marcas tecnológicas chinas, Vivo, continúa expandiendo su nueva línea insignia. Según ixbt.com, la compañía ha presentado oficialmente en el mercado nacional el smartphone Vivo X300e, que combina un alto rendimiento y tecnologías avanzadas. Este dispositivo es el quinto modelo de su serie y llama la atención por sus capacidades vanguardistas y su diseño moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo smartphone está equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 5 de última generación. Este hardware permite realizar las tareas más pesadas sin dificultad, garantizando una alta velocidad en juegos modernos y aplicaciones que requieren muchos recursos. Como software, se ha elegido la capa OriginOS 6 basada en el moderno sistema operativo Android 16.

Pantalla y resistencia

En la parte frontal del dispositivo se ha instalado una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas de alta calidad, que admite una resolución de 2750 x 1260 píxeles. La tasa de refresco de 144 Hz garantiza una visualización extremadamente fluida de las imágenes. También se destaca que el escáner de huellas dactilares ultrasónico ultra sensible ubicado bajo la pantalla funciona perfectamente incluso con las manos mojadas.

El cuerpo del smartphone cuenta con los estándares IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo, lo que indica su gran durabilidad. El grosor del cuerpo varía de 7,79 a 7,99 milímetros según la versión, y su peso oscila entre 199,5 y 203 gramos. Para los compradores, el dispositivo se ofrece en tres colores atractivos: Moonlight White, Midnight Black y Sunlight Orange.

Batería impresionante y capacidades ópticas

Basado en las demandas del mercado tecnológico, el Vivo X300e está equipado con una batería gigante de 7200 mAh. Para cargar la batería en poco tiempo, cuenta con tecnología de carga rápida de 90 W. Además, el dispositivo incluye un sistema de cámara de vapor que disipa el calor de manera eficiente, asegurando un funcionamiento estable bajo cargas prolongadas.

Las capacidades ópticas también están altamente desarrolladas e incluyen los siguientes módulos:

Módulo principal Sony IMX921 de 50 MP, con estabilización óptica (OIS)

Módulo periscópico Sony IMX882 de 50 MP, con zoom óptico 3x y OIS

Cámara ultra gran angular de 8 MP

Cámara frontal Samsung JN1 de 50 MP con autoenfoque

Las tres cámaras principales pueden grabar video en formato 4K. Las funciones adicionales incluyen altavoces estéreo, módulo NFC, emisor de infrarrojos, así como tecnologías de conexión inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

En el mercado chino, el precio del Vivo X300e se determina según la capacidad de memoria. La versión inicial con 12 GB de RAM y 270 GB de almacenamiento se ha fijado en 4799 yuanes (aproximadamente 710 dólares). La variante de 12 GB y 512 GB saldrá a la venta por 5299 yuanes (aproximadamente 780 dólares).