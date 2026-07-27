AOC presenta la moderna caja CG350B por menos de 30 dólares

La marca AOC ha presentado oficialmente una nueva caja de PC diseñada para entusiastas de la informática llamada CG350B. Según ixbt.com, este dispositivo llama la atención por su diseño moderno y único, así como por su precio accesible de unos 28 dólares estadounidenses (189 yuanes). Así lo informa Ixbt.com .

La principal característica visual de la nueva caja es su diseño de cristal panorámico que proporciona una apariencia moderna y transparente. Esta solución permite exhibir cómodamente los componentes internos de la PC desde todos los ángulos y cumple plenamente con las exigencias estéticas actuales.

Características técnicas y dimensiones

Las dimensiones generales del dispositivo son 386 x 275 x 335 milímetros. Según ixbt.com, a pesar de su aspecto compacto, la caja es totalmente compatible con placas base en formato M-ATX, lo que permite ensamblar sistemas eficientes y de tamaño medio.

En cuanto al panel de interfaces, la parte superior de la caja cuenta con una gran rejilla perforada para un uso cómodo, además de un puerto USB-A 3.0 y dos puertos USB-A 2.0. Esto facilita la conexión de periféricos diarios.

Sistema de refrigeración y capacidad de componentes

Tarjeta gráfica: puede alojar tarjetas gráficas modernas de hasta 350 mm de longitud.

puede alojar tarjetas gráficas modernas de hasta 350 mm de longitud. Disipador de CPU y fuente de alimentación: la altura del disipador del procesador puede alcanzar los 160 mm y la longitud de la fuente de alimentación hasta 200 mm.

la altura del disipador del procesador puede alcanzar los 160 mm y la longitud de la fuente de alimentación hasta 200 mm. Discos de almacenamiento: existe la posibilidad de instalar tres unidades de 2,5 pulgadas y un disco duro de 3,5 pulgadas.

Se ha prestado especial atención al sistema de refrigeración, ya que la caja está diseñada para albergar un total de hasta siete ventiladores de 120 milímetros. En concreto, se pueden colocar dos en la parte superior (compatibles con sistemas de refrigeración líquida de 240 mm), uno en la parte trasera, dos en la delantera y otros dos en la parte inferior.

Se espera que esta caja se convierta en una solución práctica y económica para los usuarios que planean ensamblar estaciones de trabajo o PC gaming compactas, potentes y atractivas dentro de la categoría económica.