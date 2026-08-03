La aplicación Outernet convierte las publicaciones de las redes sociales en aventuras

El hábito de guardar lugares y eventos interesantes del mundo digital para después olvidarlos es conocido por muchas personas. ixbt.com informa de que la startup Outernet, fundada por Daniel Egan y Athena Leong, pretende resolver este problema con una nueva aplicación móvil que anima a los usuarios a mantenerse activos en el mundo real. La plataforma convierte la información descubierta en Internet en planes listos para recorrer las calles y viajar por la ciudad. Techcrunch.com da la noticia.

El nombre de la aplicación también resume claramente su idea principal: sirve para sacar al usuario de Internet y de las cuatro paredes de su casa y llevarlo a la naturaleza o a las calles de la ciudad. Al navegar por TikTok o Instagram, los usuarios suelen encontrar un café interesante, una exposición o un evento y «guardarlos». Sin embargo, estas ideas se olvidan rápidamente bajo el flujo interminable de contenido. Outernet pretende eliminar esos obstáculos y convertirse en un motor de motivación para vivir aventuras en el mundo real.

Funcionamiento y funciones de la aplicación

Outernet está diseñada para que su uso sea lo más sencillo posible. Al ver publicaciones en TikTok o Instagram, basta con pulsar el botón de compartir y seleccionar Outernet en la lista. También se pueden copiar enlaces interesantes directamente en la aplicación o subir una foto de un folleto encontrado en la calle.

Mediante tecnologías de inteligencia artificial, la aplicación realiza las siguientes tareas:

Extrae automáticamente datos importantes, como la fecha, la hora y la ubicación de un evento;

Reúne todos los descubrimientos en un único feed cronológico;

Organiza por separado los lugares sin una fecha concreta en pestañas independientes;

independientes; Permite integrarse con Apple Calendar o Google Calendar.

Actividad en el mundo real y planes futuros

A diferencia de aplicaciones alternativas como Albo, Tabi o Plotline, Outernet cuenta con fundadores que tienen una amplia experiencia organizando eventos y juegos fuera de línea. Daniel Egan trabajó en productos en LinkedIn, aunque su principal objetivo era sorprender a las personas de formas inesperadas.

La aplicación envía notificaciones especiales para recordar a los usuarios sus planes guardados. Después de visitar las ubicaciones indicadas, también pueden «sellarlas», lo que con el tiempo crea su propio pasaporte de aventuras. Este enfoque ayuda a utilizar las tecnologías modernas para hacer la vida cotidiana más significativa e interesante.