El flagship Honor Robot Phone: cámaras de 200 MP y batería de 7060 mA·ch

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El flagship Honor Robot Phone: cámaras de 200 MP y batería de 7060 mA·ch

La marca Honor se prepara para presentar un nuevo flagship, el smartphone Honor Robot Phone, que combina un diseño único con tecnologías avanzadas. A pocos días de la presentación oficial, según ixbt.com, el conocido filtrador Digital Chat Station ha revelado todas las principales especificaciones técnicas del futuro dispositivo. Este gadget llama la atención al reunir dimensiones compactas, gran potencia y funciones avanzadas. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según la información difundida por el filtrador, el nuevo smartphone contará con una pantalla plana de 6,3 pulgadas y una resolución de 2640 x 1216 píxeles. Su brillo máximo alcanzará los 6800 nits y dispondrá de un revestimiento antirreflectante especial que permitirá leer perfectamente la imagen incluso bajo la luz del sol. El dispositivo funcionará con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen5, que ofrecerá un alto rendimiento.

Funciones y especificaciones técnicas

Uno de los aspectos más sorprendentes del smartphone es su batería. En su cuerpo compacto se integrará una enorme batería de 7060 mA·ch, compatible con una carga de 120 W. Además, el dispositivo incorporará tres chips propios: C1 para mejorar la calidad de las comunicaciones, E2 para optimizar la eficiencia energética y H1 para el procesamiento de imágenes.

Honor también ha realizado un gran trabajo en el apartado óptico. El gadget contará con dos módulos de cámara de 200 megapíxeles. El módulo principal incluirá un sensor de formato óptico de 1/1,28 pulgadas, un objetivo F/1,6 y una distancia focal equivalente de 23 mm. El segundo módulo, equipado con un objetivo periscópico, tendrá un sensor de 1/1,4 pulgadas y un objetivo con apertura F/2,6 que ofrecerá un zoom óptico de 2,7 aumentos.

Futuras colaboraciones y presentación

Para mejorar aún más las capacidades fotográficas del dispositivo, Honor ha establecido una alianza estratégica con ArcSoft, líder en tecnologías de fotografía computacional. Se espera que los algoritmos de ArcSoft se utilicen en todas las etapas, desde la captura de las imágenes hasta el resultado final.

La presentación oficial del Honor Robot Phone está programada para el 12 de agosto, y el smartphone saldrá a la venta al menos en colores plateado y gris. Según la empresa, el número de pedidos anticipados de este modelo ha establecido un récord absoluto en la historia de la marca, superando al de todos los dispositivos Honor anteriores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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