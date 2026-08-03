La startup estadounidense Base Power recauda 1.000 millones de dólares para baterías residenciales

A diferencia del enfoque tradicional del sector energético, basado en grandes emplazamientos y enormes subestaciones, la empresa estadounidense Base Power ha elegido una forma diferente de combatir la escasez de electricidad. Esta startup está demostrando que instalar pequeñas baterías en los patios de los consumidores puede preservar y reforzar la red eléctrica general. Según The Wall Street Journal, la compañía logró captar otros 1.000 millones de dólares en su última ronda de financiación. TechCrunch.com informa de ello.

Como resultado de esta ronda de financiación de Serie D, el valor de mercado total de la empresa con sede en Texas se estimó en 13.000 millones de dólares. Cabe destacar que este importante éxito financiero se logró menos de un año después de la anterior ronda de 1.000 millones de dólares. Actualmente, los especialistas de Base Power instalan unas 100 baterías domésticas al día y planean duplicar esta cifra antes de que termine el año. Esto significa que cada día se añaden aproximadamente 8 megavatios-hora de capacidad de almacenamiento energético.

Dispositivo Base Core y condiciones del servicio

En medio de estas noticias financieras, Base Power también presentó su nueva batería doméstica, llamada Base Core. Fabricado en la planta de la empresa en Austin, Texas, el dispositivo ofrece una capacidad de almacenamiento de 39.2 kilovatios-hora, muy superior a la de los productos de la competencia. Los clientes pueden elegir una o dos baterías según sus necesidades. Actualmente, la empresa opera en Texas e Illinois.

A diferencia de la mayoría de las empresas que instalan baterías domésticas, Base Power no exige un pago inicial de miles de dólares. En su lugar, ofrece el sistema mediante una suscripción. En el área de Houston, instalar una batería cuesta 695 dólares, con una cuota mensual de 19 dólares y un cargo de 13.1 centavos por cada kilovatio-hora de electricidad consumido. La empresa puede utilizar estas baterías, que son de su propiedad, para vender el excedente de energía a la red cuando la demanda eléctrica aumenta considerablemente.

Escasez de energía y sobrecarga de la red

Esta ronda de financiación llega en un momento de fuerte crecimiento de la demanda eléctrica, impulsado por la digitalización de la economía, la electrificación a gran escala y la rápida construcción de centros de datos para inteligencia artificial. Aunque la red eléctrica estadounidense se ha ampliado en los últimos años, este salto de la demanda ha provocado una gran presión en numerosas regiones, especialmente en la red PJM, que alberga muchos centros de datos.

Algunas zonas de Illinois donde opera Base Power también forman parte del área de la red PJM. En los mercados regulados, la empresa colabora estrechamente con las compañías locales de servicios públicos para instalar baterías en los hogares de los clientes y reducir la carga de las redes eléctricas. Tanto en los mercados regulados como en los no regulados, los propietarios pueden utilizar estas baterías para mantener sus hogares abastecidos de energía durante cortes inesperados.

Estas baterías, con una capacidad cercana a 40 kilovatios-hora, pueden proporcionar electricidad de respaldo durante un día o más. La última ronda de financiación estuvo liderada por los fondos Ribbit, Addition, Valor Equity Partners y Strategic Investment Group de JPMorganChase. También participaron grandes inversores como Altimeter, D1 Capital Partners, Sands Capital, Coatue, Layer Global, Energy Impact Partners, Thrive Capital, a16z, Lightspeed, Trust Ventures y CapitalG. Base Power fue fundada por Zach Dell, quien ocupa el cargo de director ejecutivo.