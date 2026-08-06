El exdirector financiero se une a la startup Atoms de Travis Kalanick

El exdirector financiero de Uber, Gautam Gupta, ha sido nombrado director financiero (CFO) de la startup Atoms, fundada por Travis Kalanick y dedicada a la robótica y la inteligencia artificial industrial. Según ixbt.com, Gautam Gupta lo anunció en sus redes sociales. Este nombramiento se produce pocas semanas después de que la startup captara una importante inversión de 1,7 mil millones de dólares. Techcrunch.com informó Techcrunch.com.

Gautam Gupta trabajó en Uber durante más de cuatro años y se incorporó en julio de 2017, pocas semanas después de que Travis Kalanick dimitiera como director ejecutivo. Él mismo había anunciado en mayo de 2017 su intención de marcharse. Gupta había invertido anteriormente en Uber en 2012, cuando era vicepresidente de Goldman Sachs, y se incorporó a la empresa en 2013.

Según explicó, Travis Kalanick fue precisamente la principal razón por la que llegó a Uber. Gautam Gupta escribió que la combinación de genialidad y determinación de Kalanick le llevó a apostar no por el mercado, sino por la persona. Para asumir su nuevo cargo, Gupta deja A*, la firma de capital riesgo que cofundó tras trabajar en Opendoor en 2020. A* realizó la mayor inversión de su historia en la startup Atoms.

La reunión del equipo de Uber en Atoms

El nombramiento de Gautam Gupta continúa la tendencia de Travis Kalanick de volver a reunir a sus antiguos colaboradores en torno a Atoms. A principios de este año, Atoms adquirió la startup Pronto, dedicada a la autonomía minera. La empresa está dirigida por Anthony Levandowski, antiguo ingeniero de vehículos autónomos de Uber y Google. Según LinkedIn, muchos otros altos directivos que trabajaron con Kalanick también trabajan actualmente para Atoms.

Esta startup, conocida anteriormente como CloudKitchens, recaudó recientemente 1,7 mil millones de dólares. Curiosamente, Uber, que apartó a Travis Kalanick en 2017 tras diversas controversias y quejas, también participó como inversor en esta ronda de financiación. Aunque Uber no reveló cuánto dinero invirtió, The Information y TechCrunch confirmaron que la suma ascendió a 100 millones de dólares.

Los planes futuros de Kalanick

Cuando Travis Kalanick anunció la ronda de financiación el mes pasado, destacó que era la continuación lógica de las ideas iniciadas en Uber y CloudKitchens. Según sus palabras, Atoms pretende operar en los sectores de la minería, la alimentación y el transporte. Kalanick insiste más en su intención de luchar contra la resistencia de la naturaleza al cambio que en los detalles concretos del proyecto.

En una publicación en redes sociales, Gautam Gupta escribió que, si Travis Kalanick no hubiera fundado el mercado del transporte bajo demanda, nadie habría podido soportar superar dificultades tan enormes y crear desde cero un nuevo mercado valorado en cientos de miles de millones de dólares. Así, se espera que la reunión de los antiguos colaboradores en Atoms siente las bases para grandes transformaciones en la industria y la robótica.