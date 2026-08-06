ChatGPT hace ilimitadas las conversaciones de texto para usuarios gratuitos

OpenAI, empresa líder en el campo de la inteligencia artificial, ha introducido cambios importantes en su servicio público ChatGPT. Según ixbt.com, la plataforma ha eliminado por completo los límites para intercambiar mensajes de texto entre todos los usuarios. La medida busca facilitar el uso de un sistema que cuenta con más de mil millones de usuarios activos por semana. Techcrunch.com informa informa .

Para ChatGPT, que recientemente ha superado la cifra de mil millones de usuarios por semana, esto supone el comienzo de una nueva era. Según los datos publicados por la empresa, las actualizaciones afectan tanto a los usuarios gratuitos como a los suscriptores de pago.

Los nuevos modelos GPT-5.6 y sus funciones

Para los usuarios de los planes gratuitos y Go, el nuevo modelo GPT-5.6 Luna se ha establecido como modelo principal predeterminado y sustituye a la versión anterior GPT-5.5. Además de eliminar los límites de las conversaciones de texto, este modelo incluye un botón especial «Think» (Pensar), diseñado para ayudar a resolver problemas complejos.

Sin embargo, OpenAI recordó que se mantienen límites independientes para los archivos, las imágenes, los mensajes de voz y la creación de contenido visual. También se presentaron actualizaciones específicas para los usuarios de los planes Plus y Pro. Estos reciben el modelo mejorado GPT-5.6 Sol, útil para tareas rápidas, investigaciones web, planificación y toma de decisiones.

Precisión y opciones de configuración

Los usuarios Plus y Pro también podrán utilizar un control deslizante especial de razonamiento que permite ajustar el modelo según el nivel de complejidad. De este modo, cada usuario decide cuánto tiempo y recursos debe dedicar el sistema a elaborar una respuesta.

Según los resultados de las evaluaciones internas realizadas por OpenAI, los nuevos modelos son considerablemente más precisos que la generación anterior. En comparación con GPT-5.5-Instant, los errores fácticos son un 62 % menos frecuentes en GPT-5.6 Luna y un 68 % menos frecuentes en GPT-5.6 Sol.

El modelo actualizado GPT-5.6 Sol ya está disponible para los suscriptores Plus y Pro. Las nuevas funciones destinadas a los usuarios gratuitos y Go se implementarán gradualmente durante esta semana, y a partir de la próxima semana todos tendrán conversaciones de texto totalmente ilimitadas y el botón «Think».