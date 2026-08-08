Rippling presenta una herramienta para controlar los gastos de inteligencia artificial

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Rippling presenta una herramienta para controlar los gastos de inteligencia artificial

El proveedor de software de recursos humanos Rippling presentó un nuevo producto llamado AI Spend Console, que permite a las empresas supervisar y controlar sus gastos relacionados con la inteligencia artificial. Según TechCrunch y el blog de la compañía, la herramienta ayuda a determinar cuánto gastan los empleados, equipos y puestos en inteligencia artificial, y a comprobar si la productividad realmente ha aumentado o si simplemente se están desperdiciando recursos. TechCrunch.com informa .

La historia de la creación del nuevo producto está relacionada con el impacto financiero que sufrió la dirección de la empresa. A comienzos de este año, Rippling, totalmente dedicada a las tecnologías de inteligencia artificial como muchas otras compañías, descubrió que sus empleados estaban gastando de forma extremadamente derrochadora. En una reunión celebrada en marzo, las cifras presentadas por el director financiero Adam Swiecicki conmocionaron a los directivos: la empresa estaba a punto de destinar a tokens de inteligencia artificial el 40 % del presupuesto anual para los salarios de los empleados del departamento de investigación y desarrollo (R&D).

En una entrevista con TechCrunch, el director de producto Matt MacInnis señaló que los gastos crecían un 80 % al mes y que, si la tendencia continuaba, el año siguiente solo los tokens consumirían una cantidad equivalente al 90 % de los salarios de los empleados del departamento de R&D. La dirección inició de inmediato un proyecto urgente para investigar estos gastos y comprender qué resultados se obtenían a cambio. Los anuncios de la empresa también muestran a empleados arrojando gruesos fajos de dinero a una trituradora de documentos.

Principales causas de los gastos y problemas de los modelos de inteligencia artificial

El análisis realizado reveló que aproximadamente entre el 10 y el 15 % de los empleados de la empresa generaban el 60 % del gasto total en inteligencia artificial. En particular, se descubrió que uno de los ingenieros gastaba 50 000 dólares en efectivo al mes. Rippling no quiere dejar de utilizar las tecnologías de inteligencia artificial, pero pretende someterlas a un control estricto. Inicialmente, la empresa acordó límites máximos de gasto con proveedores de servicios como Cursor, OpenAI y Anthropic.

El análisis también reveló que los empleados elegían constantemente los modelos más recientes y caros incluso para las tareas más sencillas. Según Matt MacInnis, los proveedores de inferencia como Anthropic y OpenAI no tienen ningún interés en controlar los gastos; al contrario, les beneficia que estos se salgan de control.

Cómo funciona la nueva consola

AI Spend Console ofrece a los usuarios una transparencia total sobre el gasto en inteligencia artificial. Según las solicitudes de los empleados de la empresa, el nuevo sistema muestra con precisión qué ingenieros generan los mayores gastos de inteligencia artificial y si su código es reescrito por otros. Esto permite evaluar la productividad real por cada dólar gastado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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