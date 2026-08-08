Lenovo se prepara para presentar el portátil ultrafino ThinkBook Aeroblade

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Lenovo se prepara para presentar el portátil ultrafino ThinkBook Aeroblade

Lenovo está trabajando en un nuevo dispositivo de la gama ThinkBook. Según ixbt.com, el futuro portátil se llamará Aeroblade y llama la atención por su chasis ultrafino. Las primeras imágenes difundidas explican claramente el origen de este nombre, ya que el dispositivo presenta una silueta muy elegante. Sobre este tema, Ixbt.com informa de que.

Soluciones de diseño únicas y puertos

El grosor de este modelo es tan reducido que los ingenieros tuvieron que crear una sección especialmente engrosada en el chasis para colocar los puertos USB-C. Aunque resulta difícil evaluar con precisión las dimensiones del dispositivo a partir de las imágenes publicadas, se espera que su diseño suponga un nuevo paso en el mercado de los dispositivos ultrafinos.

Según los primeros análisis, el portátil estará equipado con un trackpad de gran tamaño. Se estima que la diagonal de la pantalla será de aproximadamente 13 o 14 pulgadas, lo que indica que está dirigido a usuarios que priorizan la portabilidad y la comodidad.

Capacidades técnicas y rendimiento

Lenovo todavía no ha revelado oficialmente las especificaciones técnicas del nuevo dispositivo. Aun así, debido a la extrema delgadez del chasis, los especialistas creen que podría utilizar procesadores energéticamente eficientes, aunque no ofrecerían la máxima potencia.

En concreto, este modelo podría basarse en los nuevos procesadores Panther Lake que Intel presentará próximamente, o en chips Snapdragon X2 de la plataforma de Qualcomm. Esto garantizaría una buena autonomía y un rendimiento suficiente para las tareas cotidianas.

Por ahora, se desconoce cuándo se presentará oficialmente este portátil y cuál será su precio. No obstante, los atrevidos experimentos de diseño de Lenovo intensificarán claramente la competencia en el mercado de los ordenadores portátiles modernos.

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Abror Shuhratov
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