Revelan graves vulnerabilidades en la ciberseguridad de Polonia

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Revelan graves vulnerabilidades en la ciberseguridad de Polonia

Dos especialistas polacos en ciberseguridad estudiaron la resistencia de la red de internet del país frente a posibles ciberataques y descubrieron numerosas vulnerabilidades en organismos e infraestructuras públicas. Presentados en la conferencia internacional Def Con de Las Vegas, los resultados muestran que los sistemas esenciales del país son vulnerables a las amenazas de ciberseguridad. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, los investigadores Robert Kruczek y Kamil Szczurowski realizaron un análisis exhaustivo de los recursos web del segmento polaco con el objetivo de reforzar la protección digital de su país y hacerlo más seguro. La investigación reveló graves fallos de seguridad en cerca de 250 000 sitios web pertenecientes a más de 10 000 instituciones públicas.

Los especialistas señalan que entre los sitios expuestos se encuentran aeropuertos del país, centros médicos —incluidos hospitales— y páginas oficiales de organismos públicos. La situación se debe a la falta de atención de los desarrolladores de software a la hora de corregir errores de seguridad, así como a la ausencia de sistemas adecuados para informar sobre fallos y ofrecer recompensas.

Puertas abiertas en los sistemas esenciales

La investigación demostró que algunos fallos podían explotarse con mucha facilidad. Sin embargo, ciertos proveedores de software no tomaron en serio estas advertencias y las consideraron simples inconvenientes. Esto deja a los servicios públicos polacos expuestos a ciberataques y al riesgo de toma de control de la red.

El estudio se publicó mientras Polonia intenta reforzar su ciberdefensa. En los últimos tiempos se ha observado una oleada de ciberataques presuntamente rusos contra empresas polacas de suministro de energía y agua. Se determinó que algunos de estos ataques se llevaron a cabo aprovechando precisamente las debilidades de la ciberdefensa.

Problemas de Pad CMS y del sistema judicial

Kruczek y Szczurowski descubrieron varias vulnerabilidades peligrosas en Pad CMS, un sistema de gestión de contenidos ampliamente utilizado. Una de ellas permitía acceder libremente a más de 300 sitios web públicos mediante un sistema expuesto que no requería contraseña. Los desarrolladores no habían publicado actualizaciones porque el periodo de soporte de este software había terminado.

Otra vulnerabilidad permitió a los investigadores acceder a los sitios web de unos 245 tribunales, aproximadamente dos tercios del sistema judicial polaco. Los especialistas presentaron sus hallazgos al Gobierno a través de los canales oficiales correspondientes. Según ellos, sus esfuerzos dieron resultados y contribuyeron, aunque fuera ligeramente, a reforzar la ciberseguridad del país.

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Abror Shuhratov
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