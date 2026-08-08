El agente de Gabriel Jesus aclara los rumores de traspaso relacionados con el Napoli

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El agente de Gabriel Jesus aclara los rumores de traspaso relacionados con el Napoli

El futuro del delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, se ha convertido en los últimos días en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes. La aparición del agente del brasileño en la concentración de pretemporada del Napoli en Italia provocó esta situación. Según Goal.com, cuando el mercado entraba en su fase final, esta visita generó un intenso debate entre los medios de comunicación y los aficionados italianos. Goal.com informó que

el viernes por la noche, el representante del delantero, Giovanni Branchini, fue visto en la grada de la ciudad deportiva del Napoli en Castel di Sangro. El hecho de que el actual contrato de Gabriel Jesus con el Arsenal haya entrado en sus últimos 12 meses aumenta aún más la incertidumbre sobre su futuro. Aunque el futbolista de 29 años sigue siendo importante para la profundidad de la plantilla dirigida por Mikel Arteta, su futuro en el norte de Londres continúa en duda.

Rumores de fichaje y el factor Romelu Lukaku

Según la información publicada por la prensa italiana, el Napoli estaba considerando a Gabriel Jesus como uno de sus principales objetivos si se producían cambios en su línea ofensiva. En particular, el delantero brasileño había sido mencionado como una alternativa para sustituir a jugadores que podrían abandonar el club. Sin embargo, el agente Giovanni Branchini se apresuró a poner fin a esos rumores y explicó los motivos de su visita a la ciudad deportiva italiana.

Según el experimentado agente, su llegada a Italia no estaba relacionada con el traspaso del jugador, sino con otras relaciones personales y profesionales. Branchini también representa actualmente a Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli. Explicó que la visita estaba vinculada a la buena relación que mantiene con el exentrenador de la Juventus.

La declaración oficial del agente y el futuro

En una entrevista concedida a Videoinformazioni.com, Giovanni Branchini aclaró directamente la situación. El agente indicó que mantiene un contacto habitual con Allegri y que su visita del día tenía únicamente como objetivo conocer la marcha del trabajo del entrenador y apoyarlo. Subrayó que Allegri está satisfecho con el trabajo que se está realizando y tiene una opinión positiva sobre el equipo.

Al responder a una pregunta sobre el futuro de Jesus, el agente afirmó tajantemente que no se había llevado a cabo ninguna negociación oficial ni informal sobre un posible traspaso del jugador con la directiva o el cuerpo técnico. También señaló que el tema no se había tratado en absoluto durante su encuentro con Allegri.

Cabe recordar que Gabriel Jesus pasó del Manchester City al Arsenal en el verano de 2022. La temporada pasada contribuyó a que su equipo ganara el título de la Premier League y llegara hasta la final de la Liga de Campeones. Por eso, su agente intenta evitar una especulación excesiva sobre el futuro de su cliente mientras el mercado de fichajes permanece abierto.

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