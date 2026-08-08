SpaceX intenta recuperar del océano Índico el Starship de 52 metros

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SpaceX intenta recuperar del océano Índico el Starship de 52 metros

El gigante aeroespacial SpaceX continúa una compleja operación para llevar a tierra el enorme vehículo espacial Starship, que amerizó en el océano Índico tras una nueva prueba. Según ixbt.com, la evacuación de esta gigantesca estructura de 52 metros no está siendo tan sencilla como se esperaba y los especialistas se enfrentan a varias dificultades importantes. Al respecto, Ixbt.com informa .

Se ha informado de que la nave denominada Starship Ship 40 participó en su decimotercer vuelo de prueba. Considerada una de las pruebas más exitosas de la historia del programa, la supervivencia de la nave sorprendió incluso a los especialistas, ya que las versiones anteriores de los cohetes habían explotado al aterrizar sobre el agua.

Los principales obstáculos de la operación de rescate

Actualmente, el equipo de búsqueda y recuperación de SpaceX está haciendo todo lo posible para transportar la nave desde el océano hasta la costa. Sin embargo, el proceso resulta extremadamente complicado debido a las difíciles condiciones meteorológicas, al aumento del oleaje y a las enormes dimensiones del vehículo. Los especialistas afrontan serios obstáculos para sujetar con seguridad la estructura de 52 metros en el mar y trasladarla a un puerto situado a decenas o incluso cientos de kilómetros.

El responsable de la empresa, Elon Musk, comentó el proceso en su página de una red social y reconoció que las labores de rescate todavía no avanzan como se esperaba. Según sus palabras, la situación no puede valorarse positivamente y las posibilidades de salvar la nave siguen siendo por ahora bastante bajas.

Información valiosa para futuras modernizaciones

A pesar de ello, la compleja operación también está dando resultados positivos. Elon Musk señaló que los especialistas habían conseguido obtener imágenes detalladas de la pantalla de protección térmica de la nave y de componentes fundamentales donde se encuentran sus motores.

Estas imágenes y grabaciones únicas serán una fuente importante para perfeccionar los futuros modelos de Starship y modernizar su diseño. Los ingenieros de SpaceX planean utilizar estos datos para mejorar la seguridad y la eficiencia de los próximos vuelos de prueba.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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