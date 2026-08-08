Wacom Movinkpad 11: una tableta asequible para creadores digitales

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Wacom Movinkpad 11: una tableta asequible para creadores digitales

La empresa japonesa Wacom, con una larga trayectoria en el mundo de la creación digital, continúa desarrollando su gama de tabletas gráficas. Según la información publicada por TechCrunch, el modelo Movinkpad 11 se presenta como una solución práctica y asequible para los usuarios interesados en el dibujo digital que no desean invertir mucho dinero en un dispositivo de alta gama. TechCrunch.com informa de ello.

Fundada en 1983, Wacom es considerada uno de los fabricantes de tabletas gráficas más antiguos del mundo. En los últimos años, la marca ha ido perfeccionando su serie Movinkpad, que funciona con una versión específica de Android. Uno de los dispositivos más recientes de esta gama, la Movinkpad Pro 14, se lanzó el otoño pasado por 899 dólares e incorpora funciones avanzadas como una pantalla OLED y una gama de colores ampliada. Sin embargo, la Movinkpad 11, primer modelo de la serie, ocupa un lugar especial por su tamaño compacto y su precio.

Especificaciones técnicas y comodidad

La Movinkpad 11 incorpora una pantalla de 11,45 pulgadas, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esta tableta, que funciona sin batería, se alimenta mediante un cargador USB. Con un peso de solo 1,3 libras, resulta muy cómoda para llevarla a cualquier lugar.

El lápiz óptico Pro Pen 3 incluido mide 6,3 pulgadas y cuenta con tres botones laterales independientes. El usuario puede programarlos según sus preferencias. Wacom también ofrece conjuntos de puntas de repuesto para el lápiz óptico con diferentes niveles de calidad.

Precio e importancia del arte digital

En el mercado existen dispositivos gráficos de distintas categorías, y la Movinkpad 11, con un precio de 500 dólares, ocupa el segmento intermedio. Para los usuarios ocasionales puede parecer algo cara, pero para los creadores digitales representa una opción equilibrada entre modelos económicos de 30 dólares, como la Huion Inspiroy H640P, y dispositivos premium como la Wacom Cintiq Pro 27, de 3500 dólares, o el iPad, cuyo precio puede alcanzar los 1100 dólares.

El arte digital ofrece una experiencia creativa única que no puede lograrse con el papel y el lápiz tradicionales. Diseñadores gráficos, artistas de dibujos animados, animadores e incluso creadores de videojuegos utilizan este tipo de tabletas para hacer realidad sus ideas. Algunos artistas comienzan dibujando un boceto en la tableta y después lo trasladan al papel, mientras que otros convierten digitalmente sus trabajos realizados sobre papel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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