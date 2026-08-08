El traspaso de Bruno Guimarães al Arsenal se retrasa por problemas burocráticos

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El traspaso de Bruno Guimarães al Arsenal se retrasa por problemas burocráticos

Los aficionados del Arsenal londinense tendrán que esperar un poco más para conocer el anuncio oficial del traspaso del centrocampista Bruno Guimarães. La llegada del brasileño, fichado del Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas, se ha retrasado por problemas administrativos de última hora. Esta situación aumenta el interés por un acuerdo considerado uno de los fichajes más sonados del mercado de verano. Sobre el tema, Goal.com informa .

Según informan The Sun y Diario AS, ambas partes han alcanzado un acuerdo total por un importe de 75 millones de libras esterlinas. De acuerdo con las condiciones del contrato, el club londinense pagará esa cantidad en varios plazos durante 24 meses, sin ningún bono adicional condicionado. Sin embargo, el anuncio oficial se está retrasando ligeramente debido a ciertos obstáculos de procedimiento.

Sin impacto en el trabajo sobre el terreno de juego

Pese al retraso de su presentación oficial, el traspaso se considera prácticamente cerrado. El jugador ya ha llegado a Londres y el viernes participó en el entrenamiento de pretemporada del Arsenal bajo las órdenes de Mikel Arteta. Esto demuestra que los dirigentes del club confían en resolver pronto todos los asuntos burocráticos y que la preparación del centrocampista no se verá afectada.

La salida de Bruno Guimarães del Newcastle United se decidió después de una reunión con el nuevo entrenador del equipo, Matthias Jaissle, durante la concentración en España. En la conversación, el futbolista pidió ser traspasado y, tras recibir una respuesta positiva de la directiva, viajó inmediatamente a Londres para pasar el reconocimiento médico.

Una pérdida importante para el Newcastle

Este traspaso marca el final de la brillante y exitosa etapa de Bruno en el club de Tyneside. Se incorporó en enero de 2022 procedente del Olympique de Lyon por 40 millones de libras esterlinas. Durante cuatro años y medio se convirtió en capitán del equipo y en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Con el Newcastle United, el brasileño disputó 195 partidos en total, marcó más de 30 goles y dio más de 30 asistencias. Sobre todo, fue uno de los grandes protagonistas del título de la Copa de la Liga conquistado por el club tras 70 años de espera. Para el Newcastle, que atraviesa un periodo de transición, su marcha será sin duda una pérdida muy importante.

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