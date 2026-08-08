Sony vuelve a poner a la venta sus legendarios auriculares WH-1000XM4

El gigante tecnológico japonés Sony se prepara para volver a poner en el mercado sus auriculares inalámbricos, una de sus líneas de audio más exitosas. Según Dealabs, el famoso modelo presentado hace seis años regresará con un índice actualizado y se ofrecerá a los compradores a un precio mucho más asequible. Ixbt.com lo informa.

Este inesperado regreso está despertando un gran interés entre los aficionados. La nueva versión WH-1000XM4C recibirá previsiblemente el nombre de WH-1000XM4C y será idéntica a su legendario predecesor en sus principales características técnicas. Según los expertos, este paso será otra decisión importante de la compañía para adaptarse a la demanda de los compradores.

Fecha de lanzamiento y política de precios

Según la información disponible, este antiguo modelo renovado saldrá a la venta a partir del 7 de septiembre de este año. Se espera que el precio de los auriculares ronde los 250 dólares o euros. Esto significa que serán considerablemente más baratos que los modelos insignia de última generación.

Se afirma que las especificaciones técnicas del dispositivo serán idénticas a las del modelo original. La única diferencia es que la autonomía figura en los documentos oficiales como de 34 horas, frente a las 38 horas del WH-1000XM4 original. Sin embargo, en el uso práctico, esta pequeña diferencia podría ser casi imperceptible. El dispositivo estará disponible en tres colores: plateado, negro y lavanda.

¿Por qué vuelve el modelo XM4?

La decisión de Sony está estrechamente relacionada con la situación actual del mercado y las opiniones de los usuarios. El modelo XM5, lanzado posteriormente, no fue recibido con demasiado entusiasmo por los aficionados. En particular, los usuarios criticaron duramente sus altavoces más pequeños y el diseño no plegable de la carcasa de los auriculares.

Además, el precio de 450 dólares de los últimos modelos XM6 creó cierto vacío en el mercado. En este contexto, el regreso de un antiguo modelo exitoso, probado y asequible por 250 dólares se considera una decisión muy lógica, tanto desde el punto de vista financiero como para satisfacer las necesidades de los compradores.