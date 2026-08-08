Una enorme turbina eólica marina de 16 MW entra en servicio en China

Según Ixbt.com, China ha puesto en marcha su primer parque eólico flotante, cuya plataforma está instalada sobre estructuras retiradas. El equipo Haiyou Anlan de 16 MW se conectó con éxito al sistema energético del yacimiento petrolífero marino de Lufeng y ya le suministra electricidad. La empresa estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), responsable del proyecto, afirma que esta instalación se ha convertido en el sistema eólico flotante de tipo TLP más grande del mundo por potencia unitaria. Sobre ello, Ixbt.com informa .

La nueva planta también estableció récords mundiales de profundidad y distancia de la costa entre instalaciones similares. La plataforma está instalada a unos 200 kilómetros al sureste de Shenzhen, a 136 kilómetros del litoral y a casi 136 metros de profundidad. Su vida útil prevista es de 25 años. Su altura equivale aproximadamente a la de un edificio de 110 plantas y su peso alcanza las 7800 toneladas.

Características técnicas y resistencia a los tifones

Las palas del equipo son tan grandes que el área que cubren equivale a 7,5 campos de fútbol. La estructura se diseñó para soportar condiciones meteorológicas extremas, incluidos tifones de gran intensidad de categoría 17. Cuando alcance su potencia nominal, se espera que Haiyou Anlan genere unos 54 millones de kW·soat de electricidad al año. Toda la energía producida se utilizará directamente para las necesidades del yacimiento petrolífero de Lufeng.

Según las estimaciones de CNOOC, el proyecto permitirá ahorrar cada año unos 15 000 metros cúbicos de combustible y reducir las emisiones de dióxido de carbono en 35 000 toneladas. Su principal particularidad es la plataforma TLP. A diferencia de los aerogeneradores marinos convencionales, la plataforma no se apoya sobre una cimentación rígida, sino que permanece flotando. La estructura se mantiene estable mediante cables casi verticales sometidos a tensión constante y conectados a anclas instaladas en el lecho marino.

El futuro de la energía en aguas profundas

La tensión constante limita el movimiento de la plataforma bajo la acción de las olas y las corrientes. Este enfoque ayuda a reducir el consumo de acero y la superficie ocupada en el agua, además de garantizar una gran estabilidad. Sin embargo, instalar una plataforma TLP es mucho más complejo que montar plataformas marinas convencionales y requiere una precisión especial al colocar las anclas y conectar los elementos submarinos.

Los especialistas consideran este proyecto un banco de pruebas para los futuros parques eólicos de aguas profundas. Las plataformas flotantes permiten instalar turbinas potentes más lejos de la costa, donde el viento es más fuerte y constante. Para China, esto es especialmente importante, ya que sus principales recursos energéticos se encuentran en el oeste, mientras que los principales consumidores se concentran en la costa oriental. Por ahora, su elevado coste sigue siendo el principal obstáculo para la expansión masiva de estas instalaciones.