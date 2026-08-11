Singapur mejora la calidad del empleo con inteligencia artificial

El Gobierno de Singapur planea aumentar la productividad laboral y mejorar la calidad del empleo mediante la introducción de tecnologías de inteligencia artificial en el país. El primer ministro Lawrence Wong lo anunció en un mensaje dirigido a la nación el 8 de agosto, informa ixbt.com. Sobre este tema, Ixbt.com informa de ello.

En un discurso pronunciado en vísperas del 61.º aniversario de la independencia del país, el jefe del Gobierno destacó que el progreso tecnológico estaba abriendo oportunidades inimaginables hace tan solo unos años. También señaló que este proceso estaba generando nuevos riesgos y cuestiones.

Política industrial y enfoque estratégico

Según la agencia de noticias Bloomberg, el Gobierno de Singapur está revisando, en el marco de esta iniciativa, sus enfoques en materia de política industrial y comercio. El objetivo es reforzar aún más la competitividad global del Estado.

Según los expertos, la inteligencia artificial se considera no solo una herramienta para automatizar determinados procesos, sino también una parte importante de una política económica más amplia. El Gobierno tiene la intención de introducir cada nueva tecnología tras evaluar a fondo sus consecuencias.

Retos futuros y supervisión

Por ahora, las autoridades no han anunciado los parámetros concretos del programa, incluido el volumen de financiación, la lista de sectores o los objetivos específicos para la formación de los trabajadores. Tampoco se han establecido los plazos de ejecución del proyecto.

Aun así, la declaración del primer ministro marcó la dirección principal de la política estatal. Singapur está prestando especial atención a la supervisión tecnológica y ha demostrado su disposición a evaluar constantemente no solo la eficiencia económica de estos sistemas, sino también sus consecuencias para las personas que trabajan con ellos a diario.